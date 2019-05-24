Теннисистки Блинкова, Самсонова и Жук прошли в основную сетку Roland Garros

В финальных матчах квалификации Блинкова, занимающая 120-е место в рейтинге Всемирной женской ассоциации (WTA), обыграла представительницу Израиля Юлию Глушко со счетом 0:6, 6:4, 6:4, Самсонова (161-е место в рейтинге WTA) оказалась сильнее чешки Марии Боузковой (6:4, 6:3), а Жук (169) победила Греет Миннен из Бельгии (6:2, 3:6, 6:3).

ТАСС, 24 мая. Российские теннисистки Анна Блинкова, Людмила Самсонова и Софья Жук пробились в основную сетку Roland Garros (Открытого чемпионата Франции). Призовой фонд второго турнира серии Большого шлема составляет €42,66 млн.

Шарапова не примет участия в Roland Garros

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Также на Открытом чемпионате Франции выступят россиянки Дарья Касаткина, Вера Звонарева, Вероника Кудерметова, Маргарита Гаспарян, Светлана Кузнецова, Екатерина Александрова и Анастасия Потапова.

В прошлом году победительницей Открытого чемпионата Франции стала Халеп, обыгравшая в финале американку Слоан Стивенс со счетом 3:6, 6:4, 6:1. Рекорд по количеству побед на турнире принадлежит представительнице США Крис Эверт (семь титулов). Из российских теннисистов победительницами соревнований становись Мария Шарапова (2014 год), Кузнецова (2009) и Анастасия Мыскина (2004).

Основная сетка Открытого чемпионата Франции стартует 26 мая и завершится 9 июня.