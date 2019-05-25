Матчи чемпионата мира по хоккею будут проходить на маленьких площадках с 2020 года

БРАТИСЛАВА, 25 мая. /ТАСС/. Чемпионаты мира по хоккею с 2020 года будут проходить на площадках североамериканского размера. Об этом журналистам сообщил президент Федерации хоккея России, председатель комитета атлетов Международной федерации хоккея (IIHF) Владислав Третьяк.

В настоящее время чемпионаты мира проводятся на площадках европейского размера (60х30 м). Размеры площадок в США и Канаде составляют 60х26 м.

"Начиная с чемпионата мира 2020 года соревнования будут проходить на площадках североамериканского размера", - сказал Третьяк.

Ранее на конгрессе IIHF говорилось о том, что соревнования будут проходить на площадках нового размера начиная с турнира 2023 года в Санкт-Петербурге.