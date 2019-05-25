Худшее позади. "Монако" с Головиным сохранил место в чемпионате Франции по футболу

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. В пятницу завершился розыгрыш высшего дивизиона чемпионата Франции по футболу. Как и годом ранее, первое место в нем занял ПСЖ. Парижане гарантировали себе титул еще 21 апреля, оформив шестое за последние семь лет чемпионство. Перед началом сезона пост главного тренера "Пари Сен-Жермен" занял немецкий специалист Томас Тухель. В первый год работы с командой он выиграл два трофея из пяти возможных. Помимо чемпионата, парижане выиграли Суперкубок Франции, но не сумели завоевать Кубок страны и Кубок французской лиги, а также вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв английскому "Манчестер Юнайтед" (2:0 - на выезде, 1:3 - дома). Один из лидеров команды, бразильский нападающий Неймар из-за травм пропустил во всех турнирах 24 матча, не сумев в полной мере проявить себя - в чемпионате на его счету 15 мячей и восемь голевых передач в 17 встречах. При этом он играл и в финале Кубка Франции, где ПСЖ уступил "Ренну" (2:2, 5:6 - по пенальти), и в проигранном "Генгаму" четвертьфинале Кубка лиги (1:2).

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В отсутствие Неймара, больше влияния на игру парижан оказывал 20-летний француз Килиан Мбаппе. Форвард провел лучший сезон за свою карьеру на профессиональном уровне, став с 33 голами лучшим бомбардиром национального первенства. Он опередил ближайшего преследователя на 11 мячей, а также стал вторым в списке лучших бомбардиров европейских чемпионатов - единственным, кто смог опередить нападающего ПСЖ и выиграть "Золотую бутсу" стал форвард "Барселоны" Лионель Месси (36 мячей в чемпионате Испании).

По ходу чемпионата ПСЖ не знал поражений на протяжении 22 стартовых туров (20 побед при двух ничьих). Первым, кто сумел обыграть ПСЖ в чемпионате Франции, стал "Лион". Парижане, как могло показаться, даже не обратили внимания на эту осечку и продолжили идти к очередному чемпионству. Они имели возможность оформить итоговую победу еще 14 апреля, но неожиданно для многих потерпели два поражения подряд (от "Лилля" и "Нанта" со счетом 1:5 и 2:3 соответственно) - в итоге им для чемпионства даже не пришлось выходить на поле, потому что 21 апреля их ближайший преследователь "Лилль", сыграв вничью с "Тулузой" (0:0), потерял математические шансы догнать столичный клуб. Таким образом, матч 33-го тура против "Монако" стал чистой формальностью для ПСЖ. Несмотря на отсутствие мотивации, парижане благодаря хет-трику Мбаппе одержали победу со счетом 3:1. Счет мог быть и разгромным, если бы за 10 минут до конца встречи гол престижа не забил полузащитник сборной России Александр Головин. Неоднозначный сезон "Монако" и Головина Летом прошлого года российский полузащитник имел несколько вариантов продолжения карьеры в Англии и Италии, но решил отправиться в чемпионат Франции, приняв предложение "Монако", который еще в 2017 году играл в полуфинале Лиги чемпионов и побеждал в национальном первенстве. Руководство клуба перед началом сезона-2018/19 продало большую группу игроков, среди которых были четыре игрока основного состава - Фабиньо, Тома Лемар, Жоао Моутинью и Кейта Бальде. Вместе с Головиным состав команды российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева пополнили еще 12 человек, но далеко не все из них соответствовали амбициям клуба.

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Старт чемпионата получился для "Монако" обескураживающим - Головин, на которого делалась ставка, как на потенциального лидера, получил травму и смог выйти на поле только в конце сентября. В начале сезона команда 22-летнего россиянина показывала удручающие результаты - в Лиге чемпионов она заняла последнее место в группе, а в первом круге чемпионата в 19 играх одержала всего три победы при 11 поражениях и пяти ничьих. Неудивительно, что на фоне таких результатов в отставку был отправлен главный тренер Леонарду Жардим, вместо него пришел воспитанник клуба, легендарный нападающий Тьерри Анри, у которого не было опыта самостоятельной тренерской работы. Он проработал в "Монако" с 13 октября 2018 года по 24 января 2019-го, после чего руководство клуба признало назначение Анри ошибочным и вернуло Жардима. Адаптация Головина к новому чемпионату с более высокими скоростями протекала непросто, но полузащитник все же неплохо проявлял себя и был одним из лучших игроков в своей команде. Первого гола во французском этапе карьеры Головину пришлось ждать до 29 января, когда он отличился в игре Кубка лиги против "Генгама". Ту встречу "Монако" проиграл (2:2, 4:5 - по пенальти), потеряв последние шансы на выход в еврокубки в следующем сезоне. Концовка сезона сложилась для россиянина и его команды напряженно - только в предпоследнем туре "Монако" по сути обезопасил себя от вылета во второй по силе дивизион французского футбола. Это произошло в победном матче с "Амьеном" (2:0), в котором Головин не только отдал голевую передачу, но также забил четвертый мяч за новый клуб. В 38-м туре "Монако" проиграл "Ницце" (0:2), но в глобальном плане этот результат не имел значения - главное, что команда сохранила место в элите и в новом сезоне намерена начать путь на прежний уровень. Доходы и посещаемость неуклонно растут В сезоне-2018/19 суммарные доходы чемпионата Франции составили €1,88 млрд. Если сравнивать с прошлым сезоном, эти показатели выросли на €260 млн. При сравнении цифр с турниром десятилетней давности (доход в €1,04 млрд) финансовый прирост составил около 45%. Положительная динамика во французском первенстве очевидна, но этому чемпионату сложно конкурировать с показателями других стран из пятерки ведущих чемпионатов Европы, особенно с Английской премьер-лигой, где за те же десять лет доходы выросли с €2,32 млрд до €5,65 млрд (на 243%).

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