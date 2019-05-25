Главный тренер ПСЖ Тухель продлил контракт с клубом

ТАСС, 25 мая. Немецкий специалист Томас Тухель и руководство футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" продлили контракт. Об этом сообщила пресс-служба французской команды в субботу.

Соглашение с 45-летним специалистом теперь рассчитано до 30 июня 2021 года. Он возглавил команду в июне 2018 года, подписав двухлетний контракт.

"Очень счастлив и горжусь, что продлил контракт с ПСЖ. Спасибо президенту и клубу за доверие, которое они оказывают мне и моим помощникам. Я очень тронут поддержкой болельщиков. Убежден, что мы будем становиться только лучше", - сказал Тухель.

ПСЖ в минувшем сезоне в восьмой раз в истории завоевал титул чемпиона Франции. Также команда выиграла Суперкубок страны.

В Лиге чемпионов клуб завершил выступление на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух матчей английскому "Манчестер Юнайтед" (2:0 - в гостях, 1:3 - дома). В финале Кубка Франции ПСЖ уступил "Ренну" (2:2, 5:6 - в серии пенальти), в Кубке французской лиги команда проиграла "Генгаму" (1:2) в четвертьфинале.