Конгресс IIHF утвердил проведение ЧМ-2023 в России и уменьшил площадки турниров

БРАТИСЛАВА, 25 мая. /ТАСС/. Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил проведение чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге, а также принял решение об уменьшении игровых площадок со следующего турнира. Заседания конгресса проходили в Братиславе с 23 по 25 мая. Конгресс IIHF утвердил места проведения чемпионатов мира с 2023 по 2025 год. Полугодовой конгресс в сентябре прошлого года принял решение, что чемпионат мира 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге, 2024 года - в Чехии, 2025 года - в Швеции. При этом в апреле стало известно, что игры чемпионата мира в Санкт-Петербурге примут СКК "Петербургский" и Ледовый дворец, где проходил чемпионат мира - 2000.

На эту тему IIHF планирует решить вопрос участия игроков НХЛ в ОИ-2022 до сентября следующего года

Представитель Шведского хоккейного союза сообщил, что существует идея проведения совместного чемпионата мира в 2025 году с Данией. Совет IIHF поддержал задумку, все необходимые документы будут представлены в сентябре. Ранее глава Шведского хоккейного союза Андерс Ларссон в беседе с ТАСС рассказал, что на проведение чемпионата мира претендуют три шведских города - Стокгольм, Гётеборг и Мальмё. Утверждение места проведения еще одного крупного турнира в России должно состояться в сентябре на полугодовом конгрессе. Член совета IIHF, глава комитета женского хоккея организации Сюзанна Колбенхойер сообщила ТАСС, что чемпионат мира среди женских команд примет Уфа с вероятностью, близкой к ста процентам. Позднее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал ТАСС, что власти региона подтвердили готовность принять турнир, а IIHF утвердит это решение также в сентябре. Члены конгресса заслушали доклад о подготовке Швейцарии к проведению чемпионата мира следующего года, который пройдет в Цюрихе и Лозанне. Матчи турнира будут проходить на площадках канадских размеров (60 на 20 м). Низшие дивизионы Также были утверждены места проведения чемпионатов мира в низших дивизионах. Чемпионат мира в первом дивизионе в группе А, по итогам которого определятся команды, вышедшие в элитный дивизион, пройдет в Любляне с 24 по 30 апреля 2020 года. Еще одним кандидатом на проведение турнира был Бухарест, но представители румынской федерации хоккея отказались от проведения соревнований. За право сыграть в элитном дивизионе чемпионата мира в 2021 году поборются сборные Франции, Австрии, Южной Кореи, Словении, Венгрии и Румынии.

Совет IIHF рекомендовал конгрессу организации утвердить правило, по которому по итогам чемпионата мира 2020 года из элитного дивизиона выбывала бы одна команда. Чемпионат мира 2021 года состоится в Риге и Минске. По нынешним правилам из элитного дивизиона по итогам предварительного этапа выбывают аутсайдеры групп А и В, а в топ-дивизион выходят две лучшие команды по итогам турнира группы А первого дивизиона. Команды, представляющие страны - организаторы чемпионата, не могут вылететь из элитного дивизиона за год до турнира, который они будут принимать. ФХР выступила с предложением о введении выходного дня перед финалом. По нынешним правилам полуфиналы проходят в субботу, а матч за третье место и финал проходят в воскресенье. Президент IIHF Рене Фазель пояснил, что трудности состоят в том, что турнир придется начинать на день раньше, что потребует больших затрат. В результате совещания было принято решение создать рабочую группу по предложению ФХР, которая рассмотрит ситуацию, учитывая интересы хоккеистов. Матчи первого дивизиона группы В пройдут в польском городе Катовице. Встречи второго дивизиона группы А пройдут в Хорватии, группы В - в Рейкьявике. Игры третьего дивизиона группы А примет Люксембург, группы В - ЮАР. Матчи четвертого дивизиона пройдут в Киргизии. Белоруссия станет местом проведения матчей первого дивизиона молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет. Молодежный чемпионат мира в первом дивизионе группы В примет Украина. Игры второго дивизиона в группе А пройдут в Литве. Участие игроков НХЛ в Олимпиаде Руководство IIHF намерено до сентября 2020 года определиться с вопросом участия игроков клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. На последних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане хоккеисты НХЛ не участвовали, так как лига не захотела приостанавливать сезон в феврале. Игроки НХЛ выступали на пяти Олимпиадах (1998, 2002, 2006, 2010, 2014). Действующее коллективное соглашение между профсоюзом игроков и НХЛ истекает после сезона-2021/22, НХЛ может выйти из него 1 сентября 2019 года, а профсоюз - 15 сентября того же года. В этом случае в 2020 году начнется локаут (остановка сезона - прим. ТАСС), который может повлиять на решение по участию игроков НХЛ на Олимпиаде. По словам Фазеля, локаут значительно уменьшит вероятность приезда лучших хоккеистов на Игры.

На эту тему Конгресс Международной федерации хоккея утвердил проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге