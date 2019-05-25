Конгресс IIHF утвердил проведение ЧМ-2023 в России и уменьшил площадки турниров

БРАТИСЛАВА, 25 мая. /ТАСС/. Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил проведение чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге, а также принял решение об уменьшении игровых площадок со следующего турнира. Заседания конгресса проходили в Братиславе с 23 по 25 мая.
Конгресс IIHF утвердил места проведения чемпионатов мира с 2023 по 2025 год. Полугодовой конгресс в сентябре прошлого года принял решение, что чемпионат мира 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге, 2024 года - в Чехии, 2025 года - в Швеции. При этом в апреле стало известно, что игры чемпионата мира в Санкт-Петербурге примут СКК "Петербургский" и Ледовый дворец, где проходил чемпионат мира - 2000.
Представитель Шведского хоккейного союза сообщил, что существует идея проведения совместного чемпионата мира в 2025 году с Данией. Совет IIHF поддержал задумку, все необходимые документы будут представлены в сентябре. Ранее глава Шведского хоккейного союза Андерс Ларссон в беседе с ТАСС рассказал, что на проведение чемпионата мира претендуют три шведских города - Стокгольм, Гётеборг и Мальмё.
Утверждение места проведения еще одного крупного турнира в России должно состояться в сентябре на полугодовом конгрессе. Член совета IIHF, глава комитета женского хоккея организации Сюзанна Колбенхойер сообщила ТАСС, что чемпионат мира среди женских команд примет Уфа с вероятностью, близкой к ста процентам. Позднее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал ТАСС, что власти региона подтвердили готовность принять турнир, а IIHF утвердит это решение также в сентябре.
Члены конгресса заслушали доклад о подготовке Швейцарии к проведению чемпионата мира следующего года, который пройдет в Цюрихе и Лозанне. Матчи турнира будут проходить на площадках канадских размеров (60 на 20 м).
Низшие дивизионы
Также были утверждены места проведения чемпионатов мира в низших дивизионах. Чемпионат мира в первом дивизионе в группе А, по итогам которого определятся команды, вышедшие в элитный дивизион, пройдет в Любляне с 24 по 30 апреля 2020 года. Еще одним кандидатом на проведение турнира был Бухарест, но представители румынской федерации хоккея отказались от проведения соревнований. За право сыграть в элитном дивизионе чемпионата мира в 2021 году поборются сборные Франции, Австрии, Южной Кореи, Словении, Венгрии и Румынии.
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Совет IIHF рекомендовал конгрессу организации утвердить правило, по которому по итогам чемпионата мира 2020 года из элитного дивизиона выбывала бы одна команда. Чемпионат мира 2021 года состоится в Риге и Минске. По нынешним правилам из элитного дивизиона по итогам предварительного этапа выбывают аутсайдеры групп А и В, а в топ-дивизион выходят две лучшие команды по итогам турнира группы А первого дивизиона. Команды, представляющие страны - организаторы чемпионата, не могут вылететь из элитного дивизиона за год до турнира, который они будут принимать.
ФХР выступила с предложением о введении выходного дня перед финалом. По нынешним правилам полуфиналы проходят в субботу, а матч за третье место и финал проходят в воскресенье. Президент IIHF Рене Фазель пояснил, что трудности состоят в том, что турнир придется начинать на день раньше, что потребует больших затрат. В результате совещания было принято решение создать рабочую группу по предложению ФХР, которая рассмотрит ситуацию, учитывая интересы хоккеистов.
Матчи первого дивизиона группы В пройдут в польском городе Катовице. Встречи второго дивизиона группы А пройдут в Хорватии, группы В - в Рейкьявике. Игры третьего дивизиона группы А примет Люксембург, группы В - ЮАР. Матчи четвертого дивизиона пройдут в Киргизии.
Белоруссия станет местом проведения матчей первого дивизиона молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет. Молодежный чемпионат мира в первом дивизионе группы В примет Украина. Игры второго дивизиона в группе А пройдут в Литве.
Участие игроков НХЛ в Олимпиаде
Руководство IIHF намерено до сентября 2020 года определиться с вопросом участия игроков клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. На последних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане хоккеисты НХЛ не участвовали, так как лига не захотела приостанавливать сезон в феврале. Игроки НХЛ выступали на пяти Олимпиадах (1998, 2002, 2006, 2010, 2014).
Действующее коллективное соглашение между профсоюзом игроков и НХЛ истекает после сезона-2021/22, НХЛ может выйти из него 1 сентября 2019 года, а профсоюз - 15 сентября того же года. В этом случае в 2020 году начнется локаут (остановка сезона - прим. ТАСС), который может повлиять на решение по участию игроков НХЛ на Олимпиаде. По словам Фазеля, локаут значительно уменьшит вероятность приезда лучших хоккеистов на Игры.
Путевки на Олимпиаду получили девять сборных - Россия, Канада, Швеция, Финляндия, Чехия, США, Германия, Швейцария и Китай. Олимпийская квалификация стартует в ноябре 2019 года с турниров в Люксембурге и Гонконге. Победитель каждой группы выйдет в следующий раунд. С 27 по 30 августа 2020 года состоится финальный раунд олимпийской квалификации, который пройдет в Словакии, Норвегии и Латвии.
Конгресс IIHF утвердил бюджет организации на сезон-2019/20, потери федерации составят $8,5 млн. Бюджет IIHF на сезон-2019/20 составит $32,7 млн, расходы - $41,2 млн. Из них расходы на организацию чемпионатов мира составят около $23,5 млн, на олимпийскую программу, включая юношеские Игры 2020 года в Лозанне, - $821 тыс.
IIHF планирует заработать на контрактах со спонсорами свыше $24,5 млн. Также был озвучен срок переговоров о новом контракте IIHF с компанией "Инфронт", они пройдут в течение шести месяцев с 28 мая по 27 ноября. Нынешний контракт между IIHF и "Инфронтом" истекает в 2023 году.
Следующий конгресс IIHF пройдет 25-27 сентября 2019 года в Риме. Выборы нового президента организации, а также главного вице-президента, пройдут в сентябре 2020 года в Санкт-Петербурге. Фазель, руководящий IIHF с 1994 года, не будет переизбираться на новый срок. По словам члена IIHF Владислава Третьяка, ни одной кандидатуры на выборы пока не выставлено, а претендента от России не будет.