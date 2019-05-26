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Футбол в России

Кадыров: "Ахмат" сделает ставку на воспитание молодых футболистов

По итогам сезона клуб из Грозного занял восьмое место

ТАСС, 26 мая. Футбольный клуб "Ахмат" планирует сделать ставку на молодых футболистов из числа местной молодежи. Об этом в своем телеграм-канале написал в воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров.

В матче заключительного тура грозненский "Ахмат" обыграл "Ростов" со счетом 1:0.

"Завершился чемпионат России. Поздравляю тренерский состав и нашу команду с хорошим результатом. "Ахмат" с 42 очками закрепился в первой части турнирной таблицы, заняв восьмое место. Мы намерены обратить особое внимание на воспитание молодых футболистов из числа местной молодежи", - говорится в сообщении.

По словам Кадырова, будущее российского футбола зависит именно от отечественных мастеров футбола. "Нам нужны нападающие, защитники и вратари, которые играют не только за деньги, но и за честь России", - заключил глава региона.

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