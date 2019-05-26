Кадыров: "Ахмат" сделает ставку на воспитание молодых футболистов

ТАСС, 26 мая. Футбольный клуб "Ахмат" планирует сделать ставку на молодых футболистов из числа местной молодежи. Об этом в своем телеграм-канале написал в воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров.

В матче заключительного тура грозненский "Ахмат" обыграл "Ростов" со счетом 1:0.

"Завершился чемпионат России. Поздравляю тренерский состав и нашу команду с хорошим результатом. "Ахмат" с 42 очками закрепился в первой части турнирной таблицы, заняв восьмое место. Мы намерены обратить особое внимание на воспитание молодых футболистов из числа местной молодежи", - говорится в сообщении.

По словам Кадырова, будущее российского футбола зависит именно от отечественных мастеров футбола. "Нам нужны нападающие, защитники и вратари, которые играют не только за деньги, но и за честь России", - заключил глава региона.