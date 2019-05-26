Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев объявил об уходе из клуба

ТАСС, 26 мая. Главный тренер махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Магомед Адиев заявил об уходе со своего поста. Об этом 41-летний специалист сообщил ТАСС.

Адиев был назначен на пост главного тренера "Анжи" летом 2018 года. Клуб по итогам текущего сезона покидает Российскую премьер-лигу, заняв 15-е место с 21 очком.

"У меня закончился контракт, поэтому я покидаю "Анжи", - сказал Адиев. - Новый контракт не обсуждался, я мог еще и зимой уйти, но не ушел из-за благодарности к руководству и болельщикам, хотя у меня были другие предложения. Я доработал до конца контракта и теперь со спокойной душой могу покинуть "Анжи". Пока никакие варианты не рассматриваю, нужно отдохнуть после тяжелого сезона".

"Когда будут конкретные предложения, я постараюсь выбрать правильный клуб, чтобы у него были определенные задачи. Сейчас мне нужно показывать определенный результат, а для этого нужно, чтобы все составляющие были в порядке: и финансовые, и в плане состава", - добавил Адиев.