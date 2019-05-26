ФК "Динамо" завершил сезон ничьей с "Арсеналом" на новом домашнем стадионе

Футболисты "Динамо" провели матч в футболках со специальными нашивками в честь открытия стадиона "ВТБ-Арена". С первых минут встречи подопечные Дмитрия Хохлова побежали в атаку, на второй минуте матча счет открыл португальский полузащитник москвичей Мигель Кардзоу. Однако уже на 16-й минуте игроки "Динамо" помогли "Арсеналу" сравнять счет - нападающий бело-голубых Евгений Марков, который вышел на замену вместо получившего травму кисти руки Евгения Луценко, отправил мяч в собственные ворота. Затем свой первый гол в матче забил нападающий "Динамо" Кирилл Панченко, который сделал счет 2:1.

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" провел встречу заключительного тура чемпионата России против тульского "Арсенала" на новом стадионе "ВТБ-Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина". Домашние матчи сезона-2018/19 команда проводила на стадионе в Химках.

Вторая половина встречи началась с гола дебютанта сборной России и полузащитника "Арсенала" Резиуана Мирзова. На 60-й минуте "Динамо" снова вышло вперед, дублем отметился Панченко. Преимущество по счету удавалось сдерживать до 84-й минуты матча, когда полузащитник тульского клуба Игорь Горбатенко точно пробил в дальний угол ворот Антона Шунина, установив окончательный счет 3:3.

Дебютный матч "Динамо" на "ВТБ-Арене" посетило большое количество болельщиков - 23 340 при вместимости в 26 тыс. человек. Также матч посетило много почетных гостей, среди которых вице-премьер Ольга Голодец, президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин, член исполкома Российского футбольного союза (РФС), глава Московской федерации футбола Сергей Анохин и другие.

"Это легендарный стадион, здесь с давних пор проводились все праздники, соревнования, - сказала Голодец. - Это намоленное место для болельщиков Москвы, сегодня нет ни одного свободного места. На стадион мы возлагаем большие надежды - и в отношении команды, и в отношении российского футбола в целом. Надеюсь, он станет той площадкой, которая даст новый импульс команде "Динамо".

Прядкин назвал "ВТБ-Арену" идеальным стадионом. "Мы присутствовали на игре вместе с представителями Российского футбольного союза, сидели рядом, общались с [Александром] Алаевым, сойдясь во мнении, что стадион получился идеальный, с идеальной видимостью, акустикой. Прекрасно, что у нас появился еще один замечательный стадион. Особенно приятно, что на игре было множество болельщиков "Динамо", - сказал Прядкин.

Парадоксальный сезон

На послематчевой пресс-конференции наставники обеих команд поделились мнениями о завершившемся сезоне. "Динамо" заняло 12-ю строчку, набрав 33 очка. "Арсенал" стал шестым, имея в активе 46 очков, также команда в следующем сезоне впервые в истории клуба сыграет в еврокубках - Лиге Европы.