"Динамо" провело дебютный матч на новом стадионе в Петровском парке

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" провел дебютный матч на новом домашнем стадионе "ВТБ-Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина" в Петровском парке. Встреча против тульского "Арсенала" проходила в рамках заключительного тура чемпионата России и завершилась со счетом 3:3. 22 ноября 2008 года "Динамо" провело последний матч на арене перед реконструкцией, тогда московский клуб встречался в последнем туре чемпионата страны с "Томью". В том сезоне, который еще проходил по системе "весна - осень", московский клуб завоевал бронзовые медали, а за "Динамо" играл нынешний наставник московской команды Дмитрий Хохлов. После этого матча началась реконструкция стадиона "Динамо", которая завершилась в ноябре 2018-го.

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Однако после этого болельщикам "Динамо" пришлось ждать еще полгода, чтобы посетить домашний стадион. В феврале 2019 года комиссия Российской премьер-лиги и Российского футбольного союза провела инспекцию поля "ВТБ-Арены", после которой было установлено, что игровая поверхность находится в неудовлетворительном состоянии и является травмоопасной. Комиссия не рекомендовала эксплуатацию поля до окончания агротехнических работ. Только 16 мая одобрение было получено. Мы - Динамо, это навсегда И вот настал долгожданный день не только для всех болельщиков "Динамо", но и для многих поклонников российского футбола - подопечные Дмитрия Хохлова в заключительном туре против "Арсенала" играют на новом стадионе. Команда провела предматчевую тренировку на "ВТБ-Арене", после которой Хохлов отметил великолепное качество газона. "Все мы в восторге от стадиона, от газона. Может, газон еще чуть-чуть мягкий, слишком мало времени прошло после того, как переложили, в следующем сезоне, я уверен, он будет в идеальном состоянии", - сказал он. За два часа до начала матча болельщики бело-голубых стремительно заполняли территорию вокруг стадиона. Нередко можно было встретить людей в майках с фамилиями футболистов "Динамо", которые успели поиграть на старом стадионе, - Хохлова, Льва Яшина, Дмитрия и Кирилла Комбаровых, Игоря Семшова и многих других известных игроков московского клуба. Болельщиков ждал большой выбор атрибутики возле и внутри стадиона.

Внутри стадиона были организованы различные конкурсы. Например, любители компьютерных игр могли сыграть в футбольный симулятор. Болельщикам предлагалось надеть очки виртуальной реальности, которые позволяли почувствовать себя вратарем футбольном команды, отражающим удары соперника. Для самых преданных болельщиков "Динамо" проводился интеллектуальный конкурс, в котором необходимо было ответить на вопросы, связанные с историей клуба и стадиона, за правильные ответы выдавались призы. Стоит отметить хорошую работу сотрудников стадиона, которые организовали удобную пропускную систему: на входе на стадион и трибуны не было очередей, несмотря на большое количество посетителей матча (23 340). Внутри "ВТБ-Арены" множество указателей помогали зрителям найти нужный сектор и указывали на выходы. Еще за полтора часа до матча болельщики начали скандировать: "Вперед, "Динамо", мы с тобой" - и другие популярные заряды поклонников столичной команды. Не уступали им и поклонники гостей, которые в большом количестве приехали на стадион и поддерживали свой клуб. Главным зарядом был "Арсенал теперь в Еврокубках", посвященный тому, что по итогам сезона подопечные Игоря Черевченко гарантировали себе право выступать на групповом этапе Лиги Европы в сезоне-2019/20. Первый матч "Динамо" на новом стадионе привлек внимание не только болельщиков обеих команд. На матче присутствовала вице-премьер РФ Ольга Голодец, перед игрой она в беседе с журналистами отметила важность открытия "ВТБ-Арены" для российского футбола. "Это легендарный стадион, здесь с давних пор проводились все праздники, соревнования. На стадион мы возлагаем большие надежды - и в отношении команды, и в отношении российского футбола в целом", - отметила она. Отличный футбольный праздник За несколько минут до начала встречи, когда стадион был заполнен, на поле появился композитор, рок-музыкант болельщик "Динамо" Николай Арутюнов, который исполнил новый гимн столичного клуба под аккомпанирование Московского симфонического оркестра. Строчки припева "Мы - Динамо, это навсегда, выбор сделан, вера тверда" вызвали бурю оваций среди болельщиков бело-голубых.