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Футбол в России

УК "Динамо": поле и стадион будут готовы к проведению Суперкубка России по футболу

В воскресенье прошел матч открытия реконструированной арены
Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина" Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина"
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Поле "ВТБ-Арены - Центрального стадиона "Динамо" имени Льва Яшина" будет готово к проведению Суперкубка России по футболу. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Управляющей компании "Динамо" Андрей Лунтовский.

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В воскресенье прошел матч открытия реконструированного Центрального стадиона "Динамо" имени Льва Яшина, в котором в рамках 30-го тура чемпионата России по футболу "Динамо" принимало тульский "Арсенал". Встреча закончилась со счётом 3:3.

"По мнению специалистов, наш новый газон можно эксплуатировать до десяти лет. Понятно, что проведение других мероприятий - концертов и прочего, - внесет корректировки, но мы просто это будем принимать во внимание, - сказал Лунтовский. - После сегодняшнего матча мы уже будем готовиться принимать матч за Суперкубок. Понятно, мы волнуемся, но все будет хорошо".

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