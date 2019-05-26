УК "Динамо": поле и стадион будут готовы к проведению Суперкубка России по футболу

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Поле "ВТБ-Арены - Центрального стадиона "Динамо" имени Льва Яшина" будет готово к проведению Суперкубка России по футболу. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Управляющей компании "Динамо" Андрей Лунтовский.

"Динамо" и "Арсенал" сыграли со счетом 3:3 в первом матче на стадионе в Петровском парке

В воскресенье прошел матч открытия реконструированного Центрального стадиона "Динамо" имени Льва Яшина, в котором в рамках 30-го тура чемпионата России по футболу "Динамо" принимало тульский "Арсенал". Встреча закончилась со счётом 3:3.

"По мнению специалистов, наш новый газон можно эксплуатировать до десяти лет. Понятно, что проведение других мероприятий - концертов и прочего, - внесет корректировки, но мы просто это будем принимать во внимание, - сказал Лунтовский. - После сегодняшнего матча мы уже будем готовиться принимать матч за Суперкубок. Понятно, мы волнуемся, но все будет хорошо".