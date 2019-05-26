Хохлов: футболисты и тренеры "Динамо" в восторге от поля на "ВТБ-Арене"

В пятницу футболисты "Динамо" провели первую тренировку на стадионе в Петровском парке. Команда проведет дебютный матч на "ВТБ-Арене" в воскресенье против тульского "Арсенала" в рамках 30-го тура чемпионата России.

"Мы давно ждали этого события, наконец-то провели первую тренировку. Все мы, футболисты, тренеры в восторге от стадиона, от газона. Может, газон еще чуть-чуть мягкий, слишком мало времени прошло после того, как переложили. В следующем сезоне, я уверен, он будет в идеальном состоянии", - сказал Хохлов.

Также Хохлов поделился воспоминаниями о старом стадионе "Динамо". "Самое яркое и не очень приятное воспоминание - это тоннель, соединявший раздевалку и поле. Приходилось очень долго идти по нему, даже разминаться не надо было, потому что пока дойдешь, допустим, в перерыве от поля до раздевалки, уже нужно было идти обратно. А в плохую погоду казалось, что как будто в подземелье находишься".

В феврале комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) и Российского футбольного союза провела инспекцию поля "ВТБ-Арены", после которой было установлено, что игровая поверхность поля находится в неудовлетворительном состоянии и является травмоопасной. Комиссия РПЛ не рекомендовала эксплуатацию поля до окончания агротехнических работ. 1 апреля пресс-служба "Динамо" сообщила, что сотрудники стадиона приступили к смене газона. 16 мая комиссия по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России одобрила проведение матча на стадионе в Петровском парке.

Реконструкция стадиона "Динамо" проводилась с 2008 по 2018 годы. Были снесены три трибуны из четырех и осветительные мачты. Был построен комплекс, объединивший в себе футбольный стадион с вместимостью 26 тыс. человек и универсальную арену, которую могут посетить 14 тыс. зрителей.