ФК "Томь" будет бороться за выход в РПЛ, несмотря на финансовые трудности

ТОМСК, 27 мая. /ТАСС/. "Томь", которая в чемпионате Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) занял третье место, решил бороться за возможность выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ), несмотря на финансовые трудности, которые периодически испытываемые финансовые трудности. Об этом сообщил ТАСС пресс-атташе "Томи" Сергей Симонов.

Стыковые матчи между командами РПЛ и ФНЛ состоятся 30 мая и 2 июня. Самарские "Крылья Советов" встретятся с "Нижним Новгородом", "Уфа" сыграет с томской "Томью". "Крылья Советов" первый матч проведут в гостях, "Уфа" - дома.

"Вышли в стыки, будем бороться за выход в премьер-лигу. Сегодня была встреча губернатора с футболистами, он поблагодарил их за отличное выступление в сезоне, поздравил с бронзовыми медалями и пожелал удачи, чтобы они вышли в премьер-лигу и радовали и дальше томских болельщиков. Футболисты подтвердили, что у них самый боевой настрой", - сказал Симонов.

Симонов отметил, что финансовая ситуация клуба остается по-прежнему сложной, команда получает средства от единственного спонсора - компании "Газпром". Недавно клуб вновь начал копить долги по зарплатам и налогам, однако полтора месяца назад губернатор помог их погасить - от "Газпрома" "Томь" получила внеочередной транш, что позволило клубу пройти процедуру лицензирования для участия в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС) в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что "Томь" потеряла спонсорство компании "Роснефть" в 2016 году, из-за чего была вынуждена покинуть премьер-лигу с долгами на сумму более 600 миллионов рублей. В январе 2019 года "Томь" получила от "Газпром нефти" транш в размере 400 млн рублей на погашение долгов и дальнейшую работу клуба в течение года. При этом в прошлом году клуб испытывал финансовые трудности и имел 186 миллионов рублей долгов по зарплатам, налогам и договорным обязательствам. Погасить всю задолженность 2018 года удалось только в январе 2019 года после получения транша.