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Ковальчук, Кузнецов и Орлов не прилетели в Москву со сборной России по хоккею

По словам Владислава Третьяка, все остальные члены делегации национальной команды вернулись в Москву
Хоккеисты сборной России Илья Ковальчук и Евгений Кузнецов Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Хоккеисты сборной России Илья Ковальчук и Евгений Кузнецов
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук, а также форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов не прилетели вместе с командой в Москву после завершения чемпионата мира 2019 года, который прошел в Словакии. Об этом журналистам сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

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Самолет с хоккеистами и делегацией сборной России приземлился в аэропорту Шереметьево в понедельник.

"Ковальчук, Кузнецов и Орлов улетели отдельно. Все остальные прилетели", - сказал Третьяк.

Россияне под руководством главного тренера Ильи Воробьева на мировом первенстве дошли до полуфинала, где проиграли команде Финляндии со счетом 0:1. В матче за третье место они обыграли сборную Чехии в серии буллитов. Национальная команда в пятый раз в истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира, до этого она занимала третье место в 2005, 2007, 2016 и 2017 годах.

Теги
Чемпионат мира по хоккею-2019
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