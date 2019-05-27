Ковальчук, Кузнецов и Орлов не прилетели в Москву со сборной России по хоккею

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук, а также форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов не прилетели вместе с командой в Москву после завершения чемпионата мира 2019 года, который прошел в Словакии. Об этом журналистам сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Самолет с хоккеистами и делегацией сборной России приземлился в аэропорту Шереметьево в понедельник.

"Ковальчук, Кузнецов и Орлов улетели отдельно. Все остальные прилетели", - сказал Третьяк.

Россияне под руководством главного тренера Ильи Воробьева на мировом первенстве дошли до полуфинала, где проиграли команде Финляндии со счетом 0:1. В матче за третье место они обыграли сборную Чехии в серии буллитов. Национальная команда в пятый раз в истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира, до этого она занимала третье место в 2005, 2007, 2016 и 2017 годах.