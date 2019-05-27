Теннисистка Дьяченко проиграла Серене Уильямс в первом раунде Roland Garros

ПАРИЖ, 27 мая. /ТАСС/. Россиянка Виталия Дьяченко уступила десятой ракетке мира американской теннисистке Серене Уильямс в матче первого круга Roland Garros. Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.

Матч продолжался 1 час 31 минуту. Уильямс, посеянная на турнире под 10-м номером, одержала победу со счетом 2:6, 6:1, 6:0. В следующем круге Уильямс сыграет с победительницей встречи между словенской теннисисткой Далилой Якупович и японкой Куруми Нара.

Дьяченко в четвертый раз играет в основной сетке Roland Garros, ее высшим достижением является выход во второй круг турнира в 2009 году, где россиянка уступила соотечественнице Динаре Сафиной со счетом 1:6, 1:6. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 28-летняя Дьяченко занимает 83-е место. Россиянка ни разу не побеждала на турнирах WTA.

Уильямс является рекордсменкой по количеству побед на турнирах серии Большого шлема, на данный момент в активе 37-летней американки 23 победы в одиночном разряде, три из которых одержаны на Roland Garros. На турнирах WTA Уильямс одержала 72 победы в одиночном разряде. Уильямс 186 недель подряд находилась на первой строчке рейтинга WTA, по этому показателю американская теннисистка делит первое место с немкой Штеффи Граф. Также Уильямс является трехкратной олимпийской чемпионкой в парном разряде (2000, 2008, 2012), в активе теннисистки также золото Игр 2012 года в одиночных соревнованиях.

Roland Garros завершится 9 июня. Общий призовой фонд составляет €42,66 млн.