РФС оценил расходы на реализацию наследия ЧМ-2018 более чем в 16 млрд рублей

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Общие расходы на реализацию концепции наследия чемпионата мира по футболу до 2023 года оценивается более чем в 16 млрд рублей. Это следует из отчета о деятельности Российского футбольного союза (РФС) за 2018 год.

Во вторник в Москве проходит очередная конференция РФС.

"Общие расходы на реализацию концепции наследия ЧМ-2018 на период до 2023 года оцениваются более чем в 16 миллиардов рублей", - говорится в отчете.

Отмечается, что предусмотренные концепцией мероприятия условно можно разделить на три части: использование стадионов (адаптация, обеспечение эксплуатации); использование тренировочных площадок (перекладка газона, дооборудование) и создание и функционирование детских футбольных центров.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах.