МОК аннулировал результат румынского штангиста на ОИ-2012 из-за употребления допинга

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результат румынского штангиста Флорина Кроитору на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом во вторник сообщила пресс-служба организации.

После повторной проверки допинг-пробы Кроитору с Олимпиады-2012, где он занял девятое место в весовой категории до 56 кг, в его анализах были обнаружены следы туринабола, метенолона и станозолола.

Кроитору стал вторым дисквалифицированным тяжелоатлетом Олимпийских игр - 2012, выступавшим в данной весовой категории. В марте 2019 года МОК аннулировал результат азербайджанца Валентина Христова, который впоследствии был лишен бронзовой медали Игр.

Кроитору является двукратным чемпионом Европы (2013, 2014), в активе спортсмена также бронза европейского первенства. На чемпионате Европы 2013 года Кроитору сначала занял четвертое место, но результаты соревнований были изменены после перепроверки допинг-проб тяжелоатлетов. Результаты трех призеров - Христова, молдаванина Игоря Боура и азербайджанца Зульфугара Сулейманова - были аннулированы, таким образом, Кроитору стал обладателем золотой медали чемпионата Европы.

В активе Кроитору также четыре золотые и серебряная медали чемпионата Европы среди молодежи и золото чемпионата Европы серди юниоров.