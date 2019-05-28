Бюджет на 2019 год, лимит на легионеров и пиво на стадионах. Состоялась конференция РФС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Во вторник состоялась конференция Российского футбольного союза (РФС). В повестке значилось девять вопросов, важнейший из них - утверждение бюджета организации на 2019 год.

Также на конференции была утверждена новая редакция устава РФС. Изменения в нем коснулись, в частности, регламента проведения заседаний исполкомов и конференций. "Они были чисто технические, фактически ничего не изменилось. Права и обязанности членов не изменились", - сказал Дюков.

Президент союза Александр Дюков отметил, что РФС будет привлекать дополнительные средства, часть которых будет направлена на реализацию программ развития футбола, а также на финансирование региональных футбольных федераций.

Что касается расходов РФС в 2018 году, они составили 4,578 млрд рублей, а доходы - 4,535 млрд.

Что касается расходов, на сборные команды в 2019 году РФС планирует потратить 1,937 млрд рублей. При этом в отчете о деятельности РФС говорится, что в 2018 году организация потратила на сборные вдвое больше запланированного: бюджет должен был составить 1,216 млрд рублей, но по факту составил 2,427 млрд рублей.

В материалах РФС отмечается, что от продажи прав на телетрансляции организация планирует заработать 790 млн рублей, от взаимодействия со спонсорами и рекламодателями - 2,234 млрд рублей. Доходы от реализации билетов должны составить 153 млн рублей, прочие доходы - 30 млн рублей. Целевые доходы РФС (программы ФИФА и УЕФА, целевые программы сторонних организаций, лицензирование, сертификация и взносы) составят 1,116 млрд рублей. На конференции бюджет был утвержден единогласно.

Были озвучены планы организации по доходам и расходам в 2019 году. Ожидается, что бюджет союза будет дефицитным - заработать планируется 4,473 млрд рублей, а потратить - 4,482 млрд.

Его советник Денис Рогачев во время конференции отметил, что в 2019 году в России начнет работать национальный спортивный арбитраж. Пока эта практика обойдет РФС стороной, поскольку в уставе организации в качестве арбитража прописан Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). По словам президента РФС, со временем это позволит решать те или иные споры внутри страны.

Еще одним вопросом конференции стало исключение нескольких организаций из числа членов РФС. Одним из них стал бывший клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) "Амкар", который прекратил существование в июне прошлого года. Команда из Перми существовала 24 года, ее высшими достижениями стали четвертое место в чемпионате России и выход в финал национального кубка в 2008 году.

Также из состава РФС были исключены женский футбольный клуб "Россиянка", объединившийся с женским ЦСКА, и два клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) - смоленский "Днепр" и "Смена" из Комсомольска-на-Амуре. Обе команды не смогли завершить выступление в турнире из-за финансовых проблем. За такое решение проголосовали 96% делегатов конференции.

Одновременно с этим в состав союза вошел казанский "Рубин", который в марте 2018 года сменил юридический статус с муниципального автономного учреждения на общество с ограниченной ответственностью и получил лицензию как частное предприятие. Также членами РФС стали женский футбольный клуб "Звезда-2005" из Перми и автономная некоммерческая организация "Футбол-Хоккей".

Кроме того, на конференции были одобрены отчет о бюджете РФС за 2018 год, а также отчеты исполкома и контрольно-ревизионной комиссии организации за прошлый год. Ее продолжит возглавлять Иван Перонко - на конференции он был переизбран на четыре года.

Лимит на легионеров и расширение премьер-лиги

По завершении конференции Дюков ответил на актуальные вопросы. В первую очередь речь зашла об изменении формата лимита на легионеров и увеличении числа команд в РПЛ. Сейчас в премьер-лиге действует схема "6+5", при которой на поле одновременно могут находиться не больше шести иностранцев. Обсуждается формат, при котором одновременно в заявке на сезон могут числиться не более восьми иностранцев.

Решение по лимиту ожидалось еще 23 мая, когда состоялось заседание исполкома РФС. Оно было отложено на более поздний срок для проведения дополнительных консультаций. Во вторник глава организации заявил, что на следующей неделе планируется провести заседание исполкома по этому вопросу. Это делается с учетом интересов клубов, которые перед стартом сезона-2019/20 должны скорректировать трансферную политику.

Говоря о расширении РПЛ с 16 до 18 команд, президент РФС отметил, что инициаторами обсуждения этого вопроса выступили владельцы ряда клубов премьер-лиги. "Я считаю, что идея заслуживает проработки. Меня беспокоит, что некоторые наши клубы проводят 30-31 официальную игру, это мало", - сказал Дюков.

На примере махачкалинского "Анжи", который в сезоне-2018/19 испытывал серьезные финансовые проблемы и по итогам чемпионата России вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), президент РФС поднял вопрос о возможном изменении правил лицензирования клубов.

"Ситуация, в которой оказался "Анжи", неправильная. Мы не хотели бы допускать ее в будущем", - сказал Дюков, добавив, что РФС в рамках регламента сделает все для того, чтобы клуб из Дагестана продолжил существование.

Пиво на стадионах и Fan ID

Также президент РФС сообщил, что организация и он лично не видят проблемы в продаже и рекламе пива на стадионах, но решение по этому вопросу остается за законодателями. Он отметил, что разрешение пойдет на пользу российскому футболу, поспособствует заполняемости стадионов и станет важным источником дохода для лиг и клубов.

"Продажа пива на стадионах не влияет на суточное потребление в городе в день проведения матча, это факт. Все ведут себя прилично, нет пьяных, чемпионат мира показал, что из-за продажи пива не было проблем", - отметил Дюков.

Еще одним вопросом, косвенно связанным с прошедшим в России чемпионатом мира, стал вопрос об использовании в российском футболе паспортов болельщика (Fan ID). Президент РФС отметил, что благодаря в том числе этой системе турнир в 2018 году прошел на высоком уровне.

"Мы заинтересованы в том, чтобы этот проект был реализован с минимальной нагрузкой для болельщиков. Технологии развиваются, многое можно сделать дистанционно", - сказал руководитель российского футбола, признав, что вопрос требует доработки.