Более 900 гребцов примут участие в "Большой московской регате - 2019"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Участниками соревнований по академической гребле "Большая московская регата - 2019" станут более 900 спортсменов из 10 стран. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

"Большая московская регата" пройдет на Гребном канале "Крылатское" в Москве с 31 мая по 2 июня. В этом году в регате примут участие представители России, Германии, Азербайджана, Грузии, Эстонии, Казахстана, Словакии, Латвии, Молдавии и Швеции.

"Более 900 спортсменов примут участие в соревнованиях, будут организованы дополнительные площадки для зрителей, которые придут посмотреть регату и провести выходные с семьей на нашем олимпийском гребном канале. Всех ждем на наших соревнованиях", - заявил Свирин.

"В этом году у нас представительные участники, мы провели определенную работу, на протяжении последних десятилетий у нас не присутствовали немцы, шведы, словаки, но в этом году приехали, и в классах, где они примут участие, будет непростая и острая конкуренция. На соревнованиях всю эту борьбу мы сможем увидеть. Так как регата по срокам пересекается с чемпионатом Европы, наш основной состав находится там. Поэтому главная задача на регате - просмотреть ближайший резерв, может, кто-то из них сможет побороться за олимпийскую лицензию", - добавил он.

Главный судья соревнований Павел Мельников отметил, что предстоящий турнир станет грандиозным событием в мире академической гребли. "В этом году большой ажиотаж от иностранных делегаций, приехала большая и сильная команда из Швеции, которая тестирует свою команду перед чемпионатом мира, у латвийцев тоже серьезная команда. Все подготовили, все сделали в соответствии с правилами, безопасность будет на уровне, осталось исполнить, что задумано. Хочется, чтобы спортсмены устроили праздник, чтобы мы увидели борьбу", - отметил он.

По словам Мельникова, программу регаты будут закрывать соревнования в новой дисциплине - спринт. "Сейчас есть тенденция на увеличение зрелищности, поэтому мы включили в программу спринт. Международная федерация гребного спорта решила опробовать такой формат, это 500 м, спрос на него идет", - подчеркнул он.