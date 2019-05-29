Российский финал. Непомнящий победил Грищука на первом этапе Гран-при FIDE в Москве

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий стал победителем первого этапа Гран-при Международной федерации шахмат (FIDE), который прошел в Москве. В финале он на тай-брейке обыграл своего соотечественника Александра Грищука. Гран-при FIDE впервые состоялся в сезоне-2008/09, с 2013 года он проводится каждые два года. В январе 2019 года было объявлено о новом формате серии, по итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, победитель которого встретится в поединке за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира - норвежцем Магнусом Карлсеном.

Турнир в Москве прошел по олимпийской системе, каждая стадия включала в себя две партии, а также тай-брейк, если кто-либо из участников по сумме двух партий не набирал нужные для победы 1,5 очка. Призовой фонд соревнований составил €130 тыс., участниками турнира стали 16 шахматистов, семеро из которых представили Россию. Помимо Непомнящего и Грищука в московском этапе приняли участие россияне Сергей Карякин, Петр Свидлер, Никита Витюгов, Дмитрий Яковенко и Даниил Дубов, а также голландец Аниш Гири, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, армянин Левон Аронян, американец Хикару Накамура, азербайджанец Теймур Раджабов, американец Уэсли Со, китаец Вэй И, поляки Ян-Кшиштоф Дуда и Радослав Войташек. На пути к финалу Непомнящий в первом круге обыграл Ароняна, в 1/4 финала победил на тай-брейке Вэй И, а в полуфинале также на тай-брейке переиграл Войташека. В финале Непомнящий и Грищук сыграли вничью две партии с классическим контролем времени. На тай-брейке с укороченным контролем (25 минут + 10 секунд за каждый ход) первая партия, в которой Непомнящий играл черными фигурами, завершилась вничью, а первый ход сделал хоккеист Александр Овечкин. Во второй партии Непомнящий победил белыми.

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"Все тай-брейки очень сложные по определению. К финальному я как-то особенно не готовился, постарался выспаться и отдохнуть, переключиться. Этот тай-брейк, как ни странно, оказался самым легким из всех на этом турнире. Видимо, все худшее было позади", - отметил Непомнящий. Второй финалист турнира Грищук в 1/8 финала обыграл Карякина, в 1/4 финала на тай-брейке победил Со, а в полуфинале оказался сильнее Накамуры. "Хотел выиграть, но глобально этот проигрыш ничего не означает. Очень ровная серия, шансы на попадание в турнир претендентов есть у всех участников, - сказал Грищук. - Тяжело было со всеми, но раз проиграл сегодня, значит с Непомнящим было тяжелее всего". Высокий уровень организации и российский триумф Московский этап Гран-при FIDE прошел в здании Центрального дома шахматиста (ЦДШ) имени М. М. Ботвинника, в рамках турнира была проведена обширная дополнительная программа - 18 мая в ЦДШ состоялся конкурс решения шахматных композиций, в тот же день в Международной гимназии Сколково прошел сеанс одновременной игры студентов в рамках фестиваля "Образовательный пикник. Лето в Сколково". 18 мая любой желающий в рамках "Ночи музеев" мог побывать на экскурсии в Музее шахмат в ЦДШ, а 26 мая там же состоялся детский турнир "Юные звезды Москвы" среди мальчиков и девочек до 13 лет и прошел сеанс одновременной игры.

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