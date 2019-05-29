Противоречивый чемпион. Игорь Денисов завершил карьеру футболиста

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Бывший футболист сборной России Игорь Денисов в среду завершил профессиональную карьеру. Полузащитник перестал стабильно попадать в основной состав московского "Локомотива" в текущем сезоне, а на следующий день после завершения розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб объявил о расторжении контракта с игроком по соглашению сторон.

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе в комментарии пресс-службе тепло отозвался о Денисове. Он отметил, что полузащитник был вожаком чемпионской команды, который навсегда останется в истории клуба и в сердцах болельщиков.

Сам 35-летний футболист в прощальном слове поблагодарил всех - от рядовых сотрудников клуба до партнеров по команде, руководство и главного тренера Юрия Семина. "Сегодня наши пути расходятся, но время, проведенное здесь, всегда буду вспоминать с теплотой", - отметил он.

По неофициальной информации, интерес к Денисову среди клубов РПЛ был. Однако 29 мая он решил не принимать предложение от команд, которые не ставят перед собой максимальных задач, и завершил карьеру.

Первые трофеи и первые скандалы

Начиналась футбольная история Денисова на молодежном уровне с двух клубов - "Турбостроителя" и "Смены". Родным же для него стал "Зенит", за который он дебютировал в 2002 году. Молодой полузащитник сыграл против московского ЦСКА, а годом позже начал получать больше игрового времени в команде, руководимой тогда чешским специалистом Властемилом Петржелой. Сложно сейчас представить, но в то время Денисов действовал на позиции атакующего полузащитника, при этом справлялся с обязанностями довольно хорошо.

После прихода в "Зенит" голландского специалиста Дика Адвоката в 2006 году и активной трансферной кампании команда стала прогрессировать, как и сам Денисов. Вот только для полузащитника на поле была найдена новая позиция - решение перевести игрока в опорную зону, как покажет время, было абсолютно правильным. Однако статус одного из ключевых футболистов набирающего популярность "Зенита" порой мешал ему, он становился участником конфликтных ситуаций, будь то общение в нетрезвом виде с сотрудниками милиции на праздновании дня рождения или самовольный уход из отеля перед принципиальной игрой со "Спартаком". После этого следовали дисциплинарные санкции, но Денисов на поле доказывал, что работа над ошибками проделана.

В 2007-м "Зенит" впервые за 23 года года стал чемпионом страны. Сезоном позже клуб громко заявил о себе на европейском уровне, выиграв Кубок УЕФА. После победы в полуфинале над немецкой "Баварией" (1:1, 4:0) петербургская команда подошла фаворитом к финалу против шотландского "Рейнджерс". Игроки полностью оправдали этот статус, а автором победного гола в той встрече стал именно Денисов.

Его партнер по "Зениту" Роман Широков в разговоре с ТАСС назвал полузащитника идеальным и надежным футболистом. Самым ярким матчем Денисова в "Зените", по его мнению, стал именно финал Кубка УЕФА.

В конце августа команда Адвоката первой в российской истории выиграла Суперкубок УЕФА, взяв верх над английским "Манчестер Юнайтед". Между этими событиями произошел очередной скандал, но уже на уровне сборной России. Перед успешным для национальной команды чемпионатом Европы в Австрии и Швейцарии Денисов отказался от приглашения Гуса Хиддинка. Тогда отсутствие 26-летнего полузащитника удивило, однако сборная справилась и без него.

Уход из родного клуба

Еще несколько лет в "Зените" прошли без громких конфликтов. Однако в 2012 году, когда состав команды из Санкт-Петербурга пополнили дорогостоящие и высокооплачиваемые игроки (Халк и Аксель Витсель - прим. ТАСС), пожар вспыхнул вновь. Денисов возмутился от того, что новичкам в клубе предложили более выгодные контракты, чем игрокам основного состава, которые сделали "Зенит" узнаваемым в Европе.

В разрешение конфликта пришлось вмешиваться председателю правления "Газпрома" Алексею Миллеру. Денисов извинился, но уже через месяц продолжил критиковать новых одноклубников. Сезон-2012/13 он провел в "Зените", а летом перешел в махачкалинский "Анжи".

В клубе из столицы Дагестана тогда были собраны звезды мировой величины. На их фоне Денисов не чувствовал себя незаменимым и почти сразу начал конфликтовать с легионерами. Урегулировать ситуацию не удалось. Через пару месяцев после перехода в "Анжи" Денисов, а также Александр Кокорин и Юрий Жирков были проданы в московское "Динамо".

Одни и те же грабли

Около двух лет полузащитник исправно играл за московскую команду и был полезен не только бело-голубым, но и сборной России. Однако в апреле 2015 года между ним и Станиславом Черчесовым, на тот момент тренировавшим "Динамо", произошел конфликт. На эмоциях было сказано много лишнего. Однако даже спустя три года, когда до домашнего чемпионата мира оставалось совсем немного времени, полузащитник в интервью ТАСС сказал, что не стал бы менять линию поведения и приносить извинения Черчесову.

Общественность перед мировым первенством разделилась в оценках той истории. Кто-то считал, что без Денисова сборную ждет провал, кто-то полностью доверял главному тренеру. Полузащитник не попал в состав команды, а сборная дошла до четвертьфинала.

В "Динамо" Денисов успел поработать не только с Черчесовым, но и с Андреем Кобелевым. "Человек провел хорошую карьеру, выиграл достаточно титулов. Он все время выступал в России, надо отдать ему должное", - сказал специалист.

"Локомотив" - последнее депо Денисова

Период в "Динамо" продлился три года, после чего опорный полузащитник перешел в "Локомотив". Вместе с командой он выиграл два Кубка России и первый с 2004 года титул чемпиона страны. В золотом сезоне-2017/18 Денисов был не только капитаном, но и настоящим лидером клуба. Его волевые качества очень помогли железнодорожникам.

Однако в прошедшем сезоне ситуация изменилась - после зимнего перерыва футболист все реже стал попадать в состав. По официальной версии, ни о каких конфликтах речи не идет, но вся карьера Денисова говорит об обратном. Нюансы последних месяцев полузащитника в профессиональном футболе могут стать известны только через несколько лет.

Пока же стоит констатировать, что Денисов - один из самых противоречивых игроков в российской истории. Несмотря на сложный характер, он четыре раза становился чемпионом России, трижды выигрывал Кубок России, дважды - Суперкубок России. Не стоит забывать и об уникальных для отечественного футбола достижениях - победах с "Зенитом" в Кубке и Суперкубке УЕФА.