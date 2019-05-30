Итальянский велогонщик Чима победил на 18-м этапе многодневки "Джиро д'Италия"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Итальянский велогонщик Дамиано Чима из команды Nippo Vini Fantini Faizane одержал победу на 18-м этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия".

Спортсмен на дистанции 222 км показал результат 4 часа 56 минут 4 секунды. Второе место занял немецкий велогонщик Паскаль Аккерман из Bora-Hansgrohe, третье место досталось итальянцу Симоне Консонни, представляющему UAE Team Emirates. Оба спортсмена показали то же время, что и победитель.

Среди россиян лучшим стал Павел Сиваков из команды Ineos, занявший 36-е место. Победитель 13-го этапа многодневки Ильнур Закарин ("Катюша-Альпецин") занял 48-е место, Дмитрий Страхов ("Катюша-Альпецин") - 67-е.

В общем зачете лидирует эквадорский велогонщик Ричард Карапас из команды Movistar, его результат - 79 часов 44 минуты 22 секунды. Вторым идет итальянец Винченцо Нибали (Bahrain-Merida; +1.54), третье место занимает словенец Примож Роглич (Team Jumbo - Visma; +2.16). Сиваков занимает девятое место (+8.21), Закарин - 12-е (+10.32), Страхов - 126-е (+4:04.26).

Первая гонка "Джиро д'Италия" состоялась в 1909 году. Трижды ее выигрывали российские гонщики - Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).

Маршрут "Джиро д'Италия" - 2019 протяженностью 3578,8 км проложен по территории Италии и Сан-Марино. Многодневка завершится 2 июня в Вероне.