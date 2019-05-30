Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос опроверг информацию об уходе из клуба

Ранее сообщалось, что Рамос обратился к президенту "Реала" Флорентино Пересу с просьбой бесплатно отпустить его в китайский клуб.

"Хочу положить конец слухам, которые не идут на пользу ни мне, ни клубу, - сказал капитан "Реала". - Я хочу быть честен с фанатами, у меня с клубом никогда не было никаких разногласий. Я люблю "Реал" и хочу завершить карьеру здесь".

При этом защитник отметил, что предложение от китайского клуба действительно поступало. "Это так, я не могу врать об этом, - сказал он. - У нас возникли некоторые вопросы на этот счет, поэтому мы сели и все обговорили. Но я никогда не подавал запрос на трансфер, это неправда".

Рамос прокомментировал информацию о конфликте с президентом клуба. "Мы как отец с сыном, но разве есть те, кто никогда не вступал в конфронтацию со своими отцами, - сказал Рамос. - В какой-то момент мне показалось, что ко мне относятся не так хорошо, как я того заслуживаю. Именно поэтому мы с Пересом решили поговорить, это было важно для меня".

Рамос перешел в "Реал" в 2005 году, стал капитаном в 2015-м. Всего он провел за клуб 606 матчей, в которых забил 84 гола и отдал 39 результативных передач, в составе команды он по четыре раза становился чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Также испанский защитник является двукратным обладателем Кубка Испании, трижды завоевывал Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. В составе сборной Испании Рамос становился чемпионом мира, дважды выигрывал чемпионат Европы, а также становился серебряным и бронзовым призером Кубка конфедераций.