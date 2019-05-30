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Колобков: основные надежды сборной РФ по велоспорту на ОИ-2020 связаны с треком

Министр спорта РФ считает, что у сборной России по велоспорту хорошая команда в треке
Министр спорта РФ Павел Колобков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Команда по велоспорту на треке является основной надеждой сборной России по велоспорту на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Такое мнение высказал журналистам в четверг министр спорта РФ Павел Колобков.

Колобков в четверг встретился с членами национальной команды на московском велотреке в Крылатском.

"На велотреке в Крылатском базируется наша команда Училища олимпийского резерва, - сказал Колобков. - Мы пообщались с командой, посмотрели обстановку. В велотреке у нас неплохая команда. Трек - основная наша надежда на Олимпийских играх".

Сборная России по велоспорту на Олимпиаде-2016 завоевала две серебряные и бронзовую медали, из которых серебро и бронзу - на треке.

Олимпийские игры пройдут в 2020 году в Токио.

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