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Российская прыгунья с шестом Муллина стала третьей на турнире в Стокгольме

Первое и второе места заняли шведские спортсменки

ТАСС, 30 мая. Российская легкоатлетка Ольга Муллина заняла третье место в прыжках с шестом на турнире, который проходит в Стокгольме.

26-летняя спортсменка показала результат 4,47 метра. Она разделила третью позицию с Ириной Жук из Белоруссии. Первое место заняла шведка Ангелика Бенгтссон, взявшая высоту 4,57 метра, второй стала ее соотечественница Микаэла Мейер (4,47), опередившая Муллину и Жук по количеству попыток. Соревнования в женских прыжках с шестом не идут в зачет проходящего параллельно шведского этапа "Бриллиантовой лиги".

Муллина является чемпионкой России 2018 года.

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