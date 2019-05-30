Чемпион мира Роберто Карлос рассказал, что рад принимать участие в "Футболе для дружбы"

МАДРИД, 30 мая. /ТАСС/. Чемпион мира 2002 года в составе футбольной сборной Бразилии Роберто Карлос рад принимать участие в мероприятиях программы "Футбол для дружбы". Об этом в четверг Карлос сказал журналистам на форуме в Мадриде.

30 мая в Мадриде состоялся международный форум детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы". Форум впервые объединил экспертов со всего мира - профессиональных футбольных тренеров, врачей детских команд из разных стран, приглашенных звезд, журналистов ведущих международных СМИ, а также представителей международных футбольных академий и федераций.

"Я рад участвовать в мероприятиях "Футбола для дружбы", - признался Карлос. - Эта уникальная социальная инициатива вносит огромный вклад в развитие детского и юношеского футбола по всему миру. Объединяя участников в 211 странах и регионах мира, "Футбол для дружбы" способствует глобальному продвижению спорта среди молодого поколения. Образовательная инициатива программы, нацеленная на повышение квалификации тренеров, позволит поднять на новый уровень подготовку юных игроков по всему миру".

Форум состоял из десяти тематических сессий, посвященных актуальным вопросам развития детско-юношеского спорта. Эксперты обсудили эффективные методики тренировок, менеджмент детских спортивных мероприятий, работу по профилактике травматизма в детском футболе, особенности диалога ребенка с родителями, а также методы поощрения благородства и справедливости в спорте. Особое внимание было уделено обучению юных спортсменов девяти ценностям "Футбола для дружбы", а также тому, какие пути профессионального развития для детского футбольного тренера существуют сегодня.

В качестве спикеров на мероприятии выступили тренер молодежной сборной Австралии (до 23 лет) Джозеф Гамбао, директор Российского футбольного союза по региональной политике и международным отношениям Алексей Смертин, координатор женского футбольного клуба АЗ (Нидерланды) Жерард Тиммерс и другие.

О программе

Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года. Ее участники - юные футболисты (мальчики и девочки, в том числе ребята с инвалидностью), а также юные журналисты, освещающие события "Футбола для дружбы" в рамках международного детского пресс-центра. Многолетний опыт проведения программы позволил сформулировать принцип "Футбола для дружбы" - объединять людей независимо от возраста, пола, расы, происхождения, положения в обществе и физических возможностей.

"Футбол для дружбы" поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный олимпийский комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие шесть сезонов программа объединила более шести тысяч участников и приобрела свыше пяти миллионов сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.