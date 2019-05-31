"Чайка" не имеет разрешения на выступление в ФНЛ на "Ростов-Арене"

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Клуб Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Чайка" из Ростовской области рассматривает возможность выступления в следующем сезоне на стадионе "Ростов-Арена", но пока не имеет на это разрешения. Об этом ТАСС сообщил в пятницу глава пресс-службы ФГУП "Спорт-Ин", управляющего семью стадионами, принимавшими матчи чемпионата мира 2018 года, Александр Богомолов.

В сезоне-2018/19 "Чайка" выступала в зоне "Юг" Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). 24 мая команда завоевала путевку в ФНЛ.

"Разрешительных документов на проведение матчей ФК "Чайка" на стадионе "Ростов-Арена" на данный момент нет, - сказал Богомолов. - 30 мая представители ФНЛ и "Чайки" посетили стадион. Сейчас рассматривается только возможность проведения матчей ФНЛ на "Ростов-Арене". Окончательное решение будет приниматься совместно с ФК "Ростов" и РПЛ с учетом интересов всех сторон, рекомендаций РПЛ И ФНЛ, технических и агрономических специалистов".

В ПФЛ "Чайка" проводила домашние матчи в селе Песчанокопском на стадионе им. И.П. Чайки, вместимость которого составляет 2000 зрителей. "Ростов-Арена", в 2018 году принявшая пять матчей чемпионата мира, вмещает 45 тыс. человек.