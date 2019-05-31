Мадрид замер. Столица Испании ждет финала Лиги чемпионов и английских болельщиков

МАДРИД, 31 мая. /ТАСС/. Финал Лиги чемпионов, в котором за главный приз поборются два английских клуба - "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" - пройдет в субботу на мадридском стадионе "Ванда Метрополитано". Столица Испании готова к проведению главного футбольного матча европейского сезона уже сейчас, однако английские болельщики пока не торопятся прилететь в Мадрид, чтобы поддержать свои команды. Столбы на большинстве крупных улиц в центре Мадрида украшены баннерами, извещающими о дате финала Лиги чемпионов и его участниках. На площади неподалеку от всемирно известного музея "Прадо" установлен большой золотой мяч трехметрового диаметра с логотипом Лиги чемпионов, на фоне которого фотографируются немногочисленные мадридцы и гости испанской столицы. В пивных барах, которые расположены на улицах, ведущих к центру города, народу куда больше, однако в основной массе своей, судя по речи, они не являются англичанами.

Описание Болельщики на площади Пуэрта дель Соль © Альберт Стародубцев/ТАСС

"Мы ждем наплыва английских болельщиков, - признался ТАСС официант таверны "Альберто" с пешеходной улицы Калле де Хуэртас, которая ведет к главной мадридской площади Плаза Майор. - Мы находимся в центре города, все мои коллеги говорят по-английски, поэтому никаких проблем в общении у нас не будет. Но пока англичан не больше чем в обычные дни, я пару раз видел болельщиков в шарфах. Надеюсь, что накануне финала их станет больше, мы готовы обслужить всех". Готовы к работе с английскими болельщиками и многочисленные полицейские, патрулирующие с автоматами центр Мадрида. Служителям правопорядка запрещено давать какие-либо комментарии, однако, согласно официальной информации, с 2015 года в столице Испании объявлен четвертый уровень террористической опасности (из пяти возможных), который до сих пор не изменен. Следовательно, усиленное полицейское патрулирование центра Мадрида никак не связано с футболом.

Описание На улицах Мадрида © Альберт Стародубцев/ТАСС

Корреспондент ТАСС, проходя мимо "Прадо", не увидел привычных очередей посетителей и решил на пару часов отдохнуть от 30-градусной мадридской жары и насладиться картинами великих художников прошлого. В середине дня в музее оказалось немного народу, и ни на одном из посетителей не было клубных шарфов "Ливерпуля" или "Тоттенхэма". "Вы совершенно правильно заметили. С начала недели я тоже не видела здесь ни одного английского болельщика. Но может быть, собираясь к нам, они оставляют все свои фанатские атрибуты в отелях? Ведь "Прадо" это не "Сантьяго Бернабеу", - сказала ТАСС смотрительница одного из залов испанской живописи. Крестики-нолики и красотки в бикини Настоящая футбольная атмосфера царит в Мадриде только на двух центральных площадях - Плаза Майор и Пуэрта дель Соль, где с 30 мая начали работу фан-зоны. К павильонам спонсоров Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выстроились пока немногочисленные очереди, причем большинство страждущих составляют папы с мальчиками от восьми до 12 лет. В одном из павильонов его посетителям предлагается сыграть в крестики-нолики с помощью футбольного мяча (нужно попасть мячом с расстояния пять метров в квадрат), в другом павильоне посетители могут попробовать себя в качестве телевизионных комментаторов. "Сегодня мы только начали работу, но я уже практически оглохла от сумасшедших криков", - сказала ТАСС одна из работниц этого павильона, приехавшая в Мадрид из России.

Описание На площади Плаза Майор © EPA-EFE/Emilio Naranjo