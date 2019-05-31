"Каролина" подписала соглашение с чемпионом мира по хоккею Луостариненом

ТАСС, 31 мая. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" подписал контракт новичка с центральным нападающим финского клуба "КалПа" и сборной Финляндии Ээту Луостариненом. Об этом в пятницу сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба НХЛ.

Соглашение с 20-летним форвардом рассчитано на три года.

Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии. Луостаринен провел на турнире четыре матча, не сумев отметиться результативными действиями.

Луостаринен в сезоне-2018/19 провел за "КалПу" 54 матча в регулярном сезоне, набрав 36 (15 шайб + 21 передача) очков, по итогам чемпионата клуб не сумел выйти в плей-офф. В 2017 году игрок был задрафтован "Каролиной" во втором раунде под 42-м номером.

Контракт новичка - первое соглашение, которое подписывает хоккеист младше 25 лет в НХЛ, срок договора зависит от возраста игрока: 18-21 (3 года), 22-23 (2 года), 24 (1 год). Исключение составляют европейские игроки в возрасте от 25 до 27 лет, которые тоже должны подписать первый трудовой договор в НХЛ сроком на один сезон в качестве новичка. Контракт является двусторонним, что позволяет отправлять хоккеиста в фарм-клуб, а максимальный его размер равен $925 тыс. в год.