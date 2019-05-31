Почеттино: футболисты "Тоттенхэма" хотят выиграть Лигу чемпионов и войти в историю

МАДРИД, 31 мая. /ТАСС/. Игроки английского футбольного клуба "Тоттенхэм" хотят войти в историю, для команды важна только победа в предстоящем финале Лиги чемпионов. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер лондонского клуба Маурисио Почеттино, чьи слова приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 пройдет в субботу и начнется в 22:00 мск. Соперником "Тоттенхэма" будет другой английский клуб, "Ливерпуль".

"Ливерпуль" - отличная команда, думаю, наряду с "Манчестер Сити" это лучшая команда Англии, - сказал Почеттино. - Они до последнего сражались за титул в премьер-лиге и, конечно, невероятно сыграли в Лиге чемпионов, это заслуга Юргена Клоппа, фантастического тренера. Для нас завтра важна только победа. Мы хотим войти в историю футбола, мы очень хорошо знаем, что нужно делать".

"Мы полностью готовы, готовы насладиться игрой. Надо быть готовыми бегать, биться на поле, радоваться происходящему. Мы хорошо друг друга знаем. Верим в себя, главное - делать свою работу с хорошим настроением", - добавил аргентинский специалист.

Решающая встреча Лиги чемпионов пройдет в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".