{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Почеттино: футболисты "Тоттенхэма" хотят выиграть Лигу чемпионов и войти в историю

В финале турнира соперником "Тоттенхэма" станет "Ливерпуль"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино EPA-EFE/Stuart Franklin
Описание
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино
© EPA-EFE/Stuart Franklin

МАДРИД, 31 мая. /ТАСС/. Игроки английского футбольного клуба "Тоттенхэм" хотят войти в историю, для команды важна только победа в предстоящем финале Лиги чемпионов. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер лондонского клуба Маурисио Почеттино, чьи слова приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 пройдет в субботу и начнется в 22:00 мск. Соперником "Тоттенхэма" будет другой английский клуб, "Ливерпуль".

"Ливерпуль" - отличная команда, думаю, наряду с "Манчестер Сити" это лучшая команда Англии, - сказал Почеттино. - Они до последнего сражались за титул в премьер-лиге и, конечно, невероятно сыграли в Лиге чемпионов, это заслуга Юргена Клоппа, фантастического тренера. Для нас завтра важна только победа. Мы хотим войти в историю футбола, мы очень хорошо знаем, что нужно делать".

"Мы полностью готовы, готовы насладиться игрой. Надо быть готовыми бегать, биться на поле, радоваться происходящему. Мы хорошо друг друга знаем. Верим в себя, главное - делать свою работу с хорошим настроением", - добавил аргентинский специалист.

Решающая встреча Лиги чемпионов пройдет в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

Теги
Финалы футбольных еврокубков
Тренер "Чеховских Медведей" назвал победу в чемпионате России сложнейшей в карьере
Владимир Максимов в пятницу привел команду к 18-му чемпионству подряд
Читать полностью