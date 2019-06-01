Эстафета огня Олимпиады-2020 пройдет через пострадавшие от стихии районы Японии

ТАСС, 1 июня. Оргкомитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио представил маршрут эстафеты олимпийского огня. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета.

Эстафета начнется 26 марта 2020 года в префектуре Фукусима и пройдет через все 47 префектур Японии. Во время эстафеты огонь, в частности, побывает на горе Фудзи и в храме Ицукусима, факелоносцы пробегут по главным историческим и популярным достопримечательностям страны. Эстафета также захватит районы, которые продолжают восстанавливаться после стихийных бедствий.

Завершится эстафета 24 июля на национальном стадионе в Токио, где будет зажжен огонь ХХХII летних Игр. Олимпиада 2020 года завершится 9 августа.

11 марта 2011 года на северо-восточном побережье острова Хонсю произошел разрушительный подземный толчок магнитудой 9, вызвавший серию катастрофических цунами. Тогда в общей сложности погибли около 18,4 тыс. человек, более половины из них - жители префектуры Мияги. Многочисленные жертвы были также зафиксированы в соседних префектурах Иватэ и Фукусима. Еще 3,7 тыс. человек умерли в течение последующих лет от обострившихся заболеваний и других причин, связанных с тем, что они пережили.

Из-за стихийного бедствия из прибрежных районов были эвакуированы сотни тысяч местных жителей. Спустя восемь лет более 50 тыс. из них до сих пор не вернулись в свои родные места, во временных жилищах продолжают проживать около 1,3 тыс. человек. Цунами в марте 2011 года уничтожили практически всю прибрежную зону в префектурах Мияги, Иватэ и Фукусима. Мощные волны, достигавшие в высоту более 10 метров, сравняли с землей целые города и деревни даже в тех местах, где берег был достаточно высоким.

В результате удара цунами на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех реакторах расплавилось ядерное топливо, которое прожгло их защитные корпуса. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Отдельные "пятна" радиации были обнаружены и в других местах Японии.