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Допинг в спорте

Поздняков: российских молодых спортсменов нужно защитить от допинга

Президент Олимпийского комитета России выступил на открытии форума юных олимпийцев в Москве
Глава ОКР Станислав Поздняков Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Глава ОКР Станислав Поздняков
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российским молодым спортсменам важно быть защищенными от проблем с допингом в современном мире. Об этом на церемонии открытия форума юных олимпийцев заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Форум юных олимпийцев проходит в Москве в субботу.

"Наша задача защитить юных спортсменов от различных вызовов в спорте, в том числе, связанных с допингом. Мы большое внимание уделяем борьбе с допингом", - сказал Поздняков.

Также на церемонии выступил генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли, он обратился к спортсменам: "Вы будущее спорта. Вам необходимо быть образованными в части антидопинговых правил, понимать все существующие вызовы в мировом спорте".

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