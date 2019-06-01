Поздняков: российских молодых спортсменов нужно защитить от допинга

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российским молодым спортсменам важно быть защищенными от проблем с допингом в современном мире. Об этом на церемонии открытия форума юных олимпийцев заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Форум юных олимпийцев проходит в Москве в субботу.

"Наша задача защитить юных спортсменов от различных вызовов в спорте, в том числе, связанных с допингом. Мы большое внимание уделяем борьбе с допингом", - сказал Поздняков.

Также на церемонии выступил генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли, он обратился к спортсменам: "Вы будущее спорта. Вам необходимо быть образованными в части антидопинговых правил, понимать все существующие вызовы в мировом спорте".