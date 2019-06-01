Бывший футболист "Реала" и "Арсенала" Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет

ТАСС, 1 июня. Футболист Хосе Антонио Рейес скончался в результате ДТП на 36-м году жизни. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Mirror.

Футболист выступал за испанский футбольный клуб "Эстремадура", который завершил прошедший сезон на 15-м месте второго дивизиона.

"Эстремадура" с разбитым сердцем сообщает о смерти своего игрока Хосе Антонио Рейеса в дорожно-транспортном происшествии. Мы молимся за его душу", - говорится в сообщении пресс-службы "Эстремадуры".

Рейес становился чемпионом Англии в составе лондонского "Арсенала" (2004), побеждал в испанском чемпионате с мадридским "Реалом" (2007). Рейес являлся пятикратным чемпионом Лиги Европы (трижды в составе "Севильи", дважды - "Атлетико"). В составе сборной Испании до 19 лет он стал чемпионом Европы в 2002 году. За основную национальную команду на его счету 22 матча и четыре гола.