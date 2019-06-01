Олимпийский чемпион Телегин продлил контракт с клубом КХЛ ЦСКА

ТАСС, 1 июня. Олимпийский чемпион 2018 года форвард Иван Телегин подписал новое соглашение с московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

Контракт с 27-летним нападающим рассчитан на три года.

Телегин выступает за ЦСКА с 2014 года, всего хоккеист провел за московский клуб 276 игр в КХЛ. В прошедшем сезоне Телегин провел 49 матчей в регулярном чемпионате и набрал 22 очка (6 шайб + 16 результативных передач). В плей-офф он сыграл в 20 играх, забросив одну шайбу и отдав две результативные передачи. ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии омский "Авангард" (4-0).

Помимо золота Олимпийских игр, в активе Телегина три бронзовые медали чемпионатов мира (2016, 2017, 2019). На прошедшем чемпионате мира в Словакии нападающий провел восемь игр, забросил одну шайбой и сделал результативную передачу.