Кудряшов: победа Руиса над непобедимым ранее Джошуа пойдет на пользу всему мировому боксу

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Полина Панина/. Победа мексиканского боксера Энди Руиса над британцем Энтони Джошуа пойдет на пользу всему мировому боксу. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал российский боксер Дмитрий Кудряшов.

Джошуа в ночь на воскресенье не сумел защитить три титула чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по престижным версиям. В поединке, прошедшем в Нью-Йорке, он проиграл Руису техническим нокаутом в седьмом раунде. Руис в течение поединка трижды отправил Джошуа в нокдаун. Британец провел первый бой после победы над россиянином Александром Поветкиным, которая также была добыта техническим нокаутом в седьмом раунде в сентябре прошлого года.

"Произошла явная недоработка тренерского штаба Джошуа, может быть, недооценка соперника, но бой с таким известным драчуном, как Руис, должен был быть построен немного иначе. Джошуа нужно было делать то же самое, что и в поединке с Александром Поветкиным, тогда бой бы сложился по-другому. Тем более, что этот бой Руис принял на коротком уведомлении, не было полноценного лагеря, он вышел с большим весом - на 6 кг больше, чем обычно. Джошуа при правильном ритме мог бы выиграть, но случилось как случилось", - сказал Кудряшов.

"Это сенсация и большой день для всей Мексики, для всего мира. Именно сейчас это очень хорошо для бокса, потому что у нас такой живой супертяжелый вес, чемпионы падают, поднимаются, это очень круто, - добавил Кудряшов. - У Джошуа не было поражений, но это будет для него уроком, при правильной оценке этой ситуации он вернется только сильнее".

Российский боксер считает, что в ближайшее время не стоит ожидать боя между Руисом и Поветкиным. "Для нас было бы очень круто увидеть поединок между Поветкиным и Руисом. Но Джошуа сейчас воспользуется своим правом на незамедлительный реванш, поэтому говорить о поединке Руиса с Поветкиным пока некорректно. Александру сейчас нужно провести хоть какой-то бой, чтобы закрепиться в топах супертяжелого веса", - отметил Кудряшов.

Джошуа не сумел в седьмой раз защитить титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), в четвертый - Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и во второй - Всемирной боксерской организации (WBO). Первый пояс он завоевал в 2016 году, выиграв у американца Чарльза Мартина нокаутом во втором раунде, второй - в 2017-м, победив украинца Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, третий - в марте 2018 года благодаря победе над новозеландцем Джозефом Паркером по очкам; в активе 29-летнего Джошуа теперь 22 победы (21 нокаутом) и одно поражение. Руис во второй раз боксировал за титул чемпиона мира, в декабре 2016 года он не сумел завоевать титул WBO, проиграв новозеландцу Джозефу Паркеру по очкам. Всего в его послужном списке 33 победы (22 нокаутом) и одно поражение.