Глава Федерации велоспорта Москвы: трек в Крылатском требует серьезного переоборудования

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Велотрек в Крылатском не нуждается в глобальной перестройке, но на объекте необходимо провести серьезное обновление оборудования. Об этом ТАСС в воскресенье заявил президент Федерации велосипедного спорта Москвы Андрей Захаров.

Велотрек в Крылатском был построен в 1979 году к Олимпийским играм - 1980.

"Велотрек выдержал 40 лет очень достойно, полотно сохраняет свои скоростные качества, неслучайно, что здесь спортсмены до сих пор демонстрируют высочайшую скорость. Конечно, объект требует обновления коммуникаций и оборудования, мы надеемся, что Министерство спорта России и правительство Москвы не останется в стороне и уделят необходимое внимание велотреку, потому что он во всех отношениях уникальный. Качества и требования для проведения крупнейших соревнований и подготовки сильнейших спортсменов он сохраняет, трек справляется с календарной нагрузкой, мы заинтересованы, чтобы и российских, и международных соревнований здесь проводилось больше. Гран-при - это как раз свидетельство жизни и продолжения жизнедеятельности спортивного объекта", - заявил Захаров.

"Надо обновлять табло, некоторые коммуникации, сюда нужно привлекать более современные технологии. Глобальной перестройки объект не требует, но серьезное переоборудование с точки зрения технологического обеспечения нужно, несомненно. Такие решения стали бы очень важными для велосипедистов разных поколений, это особенно важно в юбилейный год", - добавил он.

С 1 по 3 июня на велотреке в Крылатском проходит традиционный Гран-при Москвы.