FIS утвердила проведение этапа Кубка мира по сноуборду в Челябинской области

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) утвердила проведение этапа Кубка мира по сноуборду в параллельном и параллельном гигантском слаломе в Челябинской области в сезоне-2019/20. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации сноуборда России (ФСР) Денис Тихомиров.

Этап Кубка мира по параллельному гигантскому слалому пройдет на курорте Банное 7 декабря, на следующий день там же состоятся соревнования в параллельном слаломе.

"Этап Кубка мира по параллельному и параллельному гигантскому слалому пройдет в Банном в декабре, FIS уже подтвердила это. Также планируется проведение этапа Кубка мира в Москве, пока мы обсуждаем, либо это будет сноуборд-кросс, либо еще один этап по параллельному слалому, - сообщил Тихомиров. - Пока под вопросом остается Альметьевск, где хотели провести этап по сноуборд-кроссу и слалому. Татарстан пока не подтвердил свою заявку".

"Также мы подали заявку на проведение в Москве этапа Кубка мира по биг-эйру в следующем году", - добавил глава ФСР.