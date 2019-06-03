Клуб КХЛ СКА планирует уменьшить размер площадки в Ледовом дворце

МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. СКА собирается изменить размер площадки в Ледовом дворце с европейского на канадский перед следующим сезоном Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал член совета директоров клуба, первый президент КХЛ Александр Медведев.

Размер "европейской" площадки - 30 метров в ширину и 60 метров в длину, размер "канадской" площадки - 26 на 60. В настоящее время "канадские" площадки есть у "Адмирала" и "Амура". С сезона-2019/20 на льду такого размера будет играть "Барыс". "Ак Барс", "Нефтехимик", "Витязь" и московское "Динамо" прошедший сезон провели на "финской" площадке (28 на 60), на которую со следующего сезона также перейдут "Металлург" и "Северсталь".

"Да, мы собираемся это сделать (перейти на "канадскую" площадку, - прим. ТАСС), так как считаем, что такой размер площадки делает хоккей более зрелищным, результативным. При этом никакого отрицательного влияния на импровизацию, индивидуальные действия игроков уменьшение площадки не окажет, - сказал Медведев. - Примером этому служат наши суперзвезды, такие как [Евгений] Малкин, [Александр] Овечкин, [Никита] Кучеров, показывающие творческий импровизационный хоккей. Можно этот список дополнять и иностранными фамилиями - это к обвинениям в том, что они играют прямолинейно и примитивно".

С 2020 года все чемпионаты мира по хоккею будут проводиться на площадках заокеанского размера.