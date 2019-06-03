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Футболист сборной России Газинский травмировался в матче с "Чертаново"

Полузащитник "Краснодара" покинул поле на 19-й минуте, держась за руку
Юрий Газинский Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Юрий Газинский
© Михаил Терещенко/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 3 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский получил травму в контрольном матче с клубом Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Чертаново".

На 18-й минуте игры 29-летний футболист упал в борьбе за мяч. После этого Газинский покинул поле в сопровождении врачей, держась за руку. Вместо полузащитника "Краснодара" на поле вышел Ильзат Ахметов из ЦСКА.

Сборная России проводит встречу с "Чертаново" в подмосковном Новогорске в рамках подготовки к матчам отбора чемпионата Европы против команд Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).

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