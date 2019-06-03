"Краснодар" потратил 758,6 млн рублей на развитие своего резерва, вложив больше всех в РПЛ

ТАСС, 3 июня. "Краснодар" больше всех из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) потратил финансовых средств на подготовку резерва, вложив 758,6 млн рублей. Такие данные приводятся в документе "Публикуемая финансовая информация за 2018 год", который размещен на сайте Российского футбольного союза.

"Краснодар", который имеет собственную футбольную академию, занял третье место в чемпионате России и сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. За прошлый год клуб потратил на развитие молодежного футбола (в том числе персональные расходы на сотрудников, полностью занятых деятельностью по развитию молодежного футбола) 758 млн 636 тыс. рублей.

На втором месте в этом списке ставший чемпионом России петербургский "Зенит" (493 млн 644 тыс.), на третьем - ЦСКА (273 млн 943 тыс.). Четвертым идет серебряный призер чемпионата "Локомотив" (215 млн 96,94 тыс.), пятым - "Спартак" (206 млн 987 тыс.). Последнее место занимает тульский "Арсенал", который потратил на развитие молодежного футбола 20 млн 380 тыс. рублей.