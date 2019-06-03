СМИ: бывший тренер ФК "Рубин" Грасия может возглавить "Челси"

ТАСС, 3 июня. Главный тренер английского "Уотфорда" Хави Грасия может возглавить лондонский "Челси". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал ESPN.

Отмечается, что нынешний наставник лондонцев Маурицио Сарри может уйти из английского клуба в итальянский "Ювентус". Специалист возглавляет "Челси" с июля 2018 года, он привел команду к победе в прошедшем розыгрыше Лиги Европы.

По информации издания, руководство "Челси" рассматривает на замену итальянцу тренера "Уотфорда" Хави Грасию, под руководством которого в прошедшем сезоне клуб занял 11-е место в таблице чемпионата Англии.

Испанец работает в "Уотфорде" с января 2018 года. Ранее специалист возглавлял такие клубы, как "Альмерия", "Осасуна", "Малага", а также в 2016-2017 годах руководил казанским "Рубином".