Сорокин: совет ФИФА не обсуждал критику Платини в адрес Инфантино

ПАРИЖ, 3 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) не обсуждал критические высказывания Мишеля Платини в адрес действующего главы организации Джанни Инфантино. Об этом ТАСС сообщил член совета ФИФА Алексей Сорокин.

Интервью Платини с критикой в адрес Инфантино вышло перед заседанием совета ФИФА в Париже. В нем экс-глава Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что его бывший коллега нелегитимно занимает свой пост.

"Нет, мы такое не обсуждали. Все имеют право на свое мнение, был вправе его высказать и Платини. Главное, что все должно быть в рамках законодательства", - сказал Сорокин.

В конце 2015 года Платини, занимавший должность вице-президента ФИФА, был отстранен комитетом по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием для отстранения стал перевод Йозефом Блаттером, руководившим ФИФА с 1998 по 2015 год, 2 млн швейцарских франков (около €1,7 млн) из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил срок дисквалификации Платини до шести лет, а в мае 2016 года Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию француза, оставив в силе его шестилетнее отстранение от футбольной деятельности.