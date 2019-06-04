Тарасенко: победа "Сент-Луиса" над "Бостоном" показала, что хоккеисты не сдались

ТАСС, 4 июня. Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко считает, что победа в четвертом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Бостоном" показала, что игроки команды не сдались. Слова Тарасенко приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

Во вторник "Сент-Луис" дома обыграл "Бостон" в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ со счетом 4:2. Тарасенко отметился одной заброшенной шайбой. "Сент-Луис" сравнял счет в серии до четырех побед - 2-2.

"Нам очень важно было победить, особенно после прошлой игры, - сказал 27-летний форвард. - Нам надо было показать, что мы не сдались. На эту игру у нас был хороший план, и мы верили, что счет 2:7 в предыдущей встрече не отражал объективно ситуацию, которая была на льду".

"Мы разговаривали об этом с ребятами в раздевалке. В итоге на этот матч вышли биться друг за друга. Старались во всем действовать правильно, и это принесло свои плоды", - добавил Тарасенко.

В регулярном чемпионате Тарасенко провел 76 игр, набрав в них 68 очков (33 шайбы + 35 результативных передач). В плей-офф российский нападающий сыграл в 23 матчах, отметившись 11 шайбами и пятью передачами.

В первой встрече "Бостон" победил со счетом 4:2, во второй игре в овертайме сильнее были хоккеисты "Сент-Луиса" (3:2), в третьем победу одержал "Бостон" - 7:2, а в четвертой встрече - "Сент-Луис" - 4:2. Пятый матч серии пройдет на площадке "Бостона" в ночь на 7 июня.