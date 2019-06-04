Комличенко: требования в сборной России по футболу жестче, чем в клубе

"Приняли отлично, чувствую себя с каждым днем все лучше и лучше, - сказал Комличенко. - Пока не особо волнуюсь, потому что только знакомлюсь со сборной, но некоторое волнение все-таки есть - новый коллектив, новые требования, так всегда. В чем отличие клуба от сборной? Требования разные - здесь, конечно, жестче, чуть быстрее надо вкатываться в работу".

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 июня. /ТАСС/. Футболист чешской "Млады Болеслав" и сборной России Николай Комличенко считает, что требования в национальной команде строже, чем в клубе. Об этом нападающий, впервые вызванный в сборную, рассказал журналистам во вторник после тренировки на базе в Новогорске.

Комличенко отметил, что после клубного сезона накопилась усталость, но он уже успел перестроиться на работу в сборной. "В данный момент вообще не оцениваю шансы сыграть против сборной Сан-Марино. Просто стараюсь с каждым днем все больше адаптироваться и принимать требования главного тренера", - добавил он.

"Конкуренция интересная. Это новый опыт", - сказал Комличенко, подтвердив, что раньше равнялся на партнеров по национальной команде Федора Смолова и Артема Дзюбу.

Комличенко в мае впервые вошел в итоговый состав сборной России - на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Сан-Марино и Кипра. В прошедшем чемпионате Чехии 23-летний нападающий клуба "Млада Болеслав" был признан лучшим иностранным футболистом и стал лучшим бомбардиром. По итогам сезона россиянин забил 29 голов и помог команде выйти в Лигу Европы.

Матчи сборной России против команд Сан-Марино и Кипра пройдут 8 и 11 июня в Саранске и Нижнем Новгороде соответственно.