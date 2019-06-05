ФИФА утвердила возможность упрощенной процедуры переизбрания главы организации

ПАРИЖ, 5 июня. /ТАСС/. Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) принял поправки в устав организации, которые позволяют упростить процедуру голосования на выборах президента организации, если на пост претендует только один кандидат. Решение было принято в среду на заседании конгресса в Париже.

Предложение внести поправки в устав 3 июня вынес совет ФИФА, оно было поддержано подавляющим большинством делегатов.

Решение связано с тем, что на пост главы ФИФА претендует один кандидат - действующий президент организации Джанни Инфантино. Теперь он может быть переизбран на пост президента ФИФА не письменным голосованием, а путем аккламации (упрощенного порядка принятия решения на основе реакции участников). Конгресс ФИФА проходит 5 июня.

Инфантино стал президентом ФИФА в 2016 году. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который покинул организацию в результате крупнейшего в истории ФИФА коррупционного скандала.