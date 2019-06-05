Клуб КХЛ "Автомобилист" объявил о подписании контракта с Дацюком

ТАСС, 5 июня. Нападающий Павел Дацюк подписал контракт с екатеринбургским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист". Об этом в среду сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение с 40-летним хоккеистом рассчитано на один год.

Дацюк является воспитанником екатеринбургского хоккея, начал карьеру в 1996 году в местном "Спартаке" (клуб впоследствии был переименован в "Динамо-Энергию"), в 2000 году перешел в казанский "Ак Барс", в составе которого провел один сезон, после чего уехал в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт". В составе команды из штата Мичиган Дацюк играл до окончания сезона-2015/16, за это время он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (2002, 2008), четырежды получал "Леди Бинг Трофи" - трофей, ежегодно присуждаемый игроку, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения, трижды - "Фрэнк Селки Трофи" (приз лучшему нападающему оборонительного плана). В регулярных чемпионатах НХЛ Дацюк провел 953 матча, в которых набрал 918 очков (314 шайб + 604 результативные передачи), в плей-офф на счету россиянина 157 игр и 113 (42+71) очков.

В 2016 году Дацюк заключил контракт со СКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина 2017 года. Об уходе из петербургской команды Дацюк объявил в мае. Всего в КХЛ форвард принял участие в 166 встречах регулярных чемпионатов и набрал 147 (43+104) очков, в плей-офф на его счету 22 (8+14) очка.

Во время локаута в НХЛ в сезоне-2004/05 Дацюк выступал за московское "Динамо", с которым стал чемпионом России. Во время локаута в сезоне-2012/13 он играл в составе московского ЦСКА. Со сборной России Дацюк стал чемпионом мира 2012 года, а также серебряным (2010) и дважды бронзовым (2005, 2016) призером мировых первенств. В составе команды олимпийских атлетов из России Дацюк стал олимпийским чемпионом (2018).

Дацюк является членом Тройного золотого клуба, в который входят хоккеисты, выигрывавшие чемпионат мира, Кубок Стэнли и Олимпийские игры. Россиянин четыре раза принимал участие в Матче звезд НХЛ. В 2017 году российский спортсмен был включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.