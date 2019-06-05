КДК РФС рассмотрит вопрос о договорном характере матча "Чайка" - "Черноморец" в пятницу

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) проведет внеочередное заседание в пятницу по поводу возможного договорного характера матча 27-го тура зоны "Юг" Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между "Чайкой" из Ростовской области и новороссийским "Черноморцем". Об этом в среду журналистам заявил глава комитета Артур Григорьянц.

13 мая после встречи "Чайки" и "Черноморца", которая завершилась победой клуб из Ростовской области со счетом 3:1, генеральный директор краснодарского "Урожая", боровшегося с "Чайкой" за выход в Олимп - Футбольную национальную лигу (ФНЛ), Дмитрий Градиленко на своей странице в Instagram выразил сомнения в спортивном характере встречи. Позднее газета "Спорт день за днем" сообщила со ссылкой на источник, что "Урожай" финансово мотивировал игроков "Черноморца", чтобы команда отобрала очки у конкурента краснодарского клуба. По данным источника, в перерыве матча при счете 1:1 представители "Чайки" повысили сумму "Урожая", подкупив несколько игроков "Черноморца". В итоге матч закончился победой "Чайки", которая забила два безответных гола во втором тайме.

"В пятницу состоится внеочередное заседание КДК по матчу "Черноморец" - "Чайка". Приглашены представители клубов, также ряд игроков "Черноморца" и генеральный директор клуба "Урожай" Дмитрий Градиленко. Помимо этого, на заседании будут присутствовать судейская бригада и инспектор матча. От РФС поступили все необходимые документы для рассмотрения данного дела", - сказал Григорьянц.

По итогам сезона-2018/19 "Чайка" завоевала право участвовать в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), "Черноморец" стал четвертым.