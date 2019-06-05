Власти Петербурга: опыт ЧМ поможет достойно принять игры чемпионата Европы 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Опыт проведения чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге, который наряду с десятью другими городами России принял матчи в 2018 году, а также инфраструктура, созданная в городе к турниру, станут основой для подготовки к чемпионату Европы, матчи которого примет Петербург в 2020 году. Об этом рассказали ТАСС представители городских властей в преддверии открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где на сессии "Футбол в интерьерах большого города" будут обсуждаться вопросы организации первенства Европы.

Как ранее сообщила пресс-служба фонда "Росконгресс", в рамках ПМЭФ будет показан кубок Анри Делоне, вручаемый команде-победителю чемпионата Европы по футболу. Кроме того, спортивная программа форума будет включать мероприятия по 12 видам спорта.

Как рассказали ТАСС в комитете по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, город, в целом, готов принять матчи чемпионата Европы 2020 года. "Город успешно и на высоком уровне принял матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, до этого в Петербурге прошли матчи Кубка конфедераций в 2017 году. В городе есть отличный стадион на Крестовском острове - одна из лучших спортивных арен в России, который соответствует всем мировым стандартам, а также тренировочные базы для команд", - сказали в комитете.

Помимо инфраструктуры, которая досталась Петербургу от чемпионата мира, городские власти также намерены использовать опыт приема болельщиков. "Город принимал тысячи болельщиков во время соревнований прошлых лет, были тщательно проработаны маршруты передвижения, размещения и другие аспекты. В 2020 году с учетом этого опыта принять чемпионат Европы будет значительно проще", - отметили в комитете.

В ожидании туристов

Прошедший в Петербурге чемпионат мира по футболу также показал значительный туристический поток в город. "Благодаря чемпионату мира по футболу 2018 года удалось достичь рекордных показателей турпотока в город. Согласно имеющейся статистике, за два летних месяца Северную столицу посетили миллион туристов, из которых около 650 тыс. были иностранцами", - рассказал ТАСС председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.

Он добавил, что власти города ожидают большого туристического потока и во время чемпионата Европы в 2020 году, а также после него. "Опыт организации чемпионата 2018 года в Санкт-Петербурге может и должен использоваться при подготовке к Евро-2020. Мы уверены, что турпоток во время Евро-2020 также превысит показатели предыдущего периода. Необходимо отметить, что проведение крупных спортивных мероприятий имеет эффект отложенного спроса. По статистике, болельщики, побывавшие на матчах, как правило, возвращаются потом уже как обычные туристы, с женами и детьми", - отметил собеседник агентства.

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