Российские волейболистки потерпели седьмое поражение в Лиге наций, уступив команде Сербии

ТАСС, 5 июня. Женская сборная России по волейболу проиграла команде Сербии со счетом 1-3 (25:22, 18:25, 11:25, 22:25) в восьмом матче предварительного этапа Лиги наций. Встреча проходила в бельгийском Кортрейке.

Россиянки потерпели седьмое поражение на турнире. Ранее сборная России уступила командам Доминиканской республики (1-3), Бразилии (0-3), Германии (0-3), Японии (1-3), Турции (0-3) и Бельгии (0-3), сумев победить сборную Китая (3-1). Российские волейболистки в восьми матчах набрали три очка и занимают 15-е место. Возглавляет турнирную таблицу сборная Турции, в активе которой 21 очко.

В следующем туре российские волейболистки сыграют против команды Польши. Встреча состоится 6 июня.

В предварительном раунде Лиги наций с 21 мая по 20 июня каждая из 16 сборных сыграет по 15 матчей, встретившись со всеми соперниками по одному разу. В финальный этап, который пройдет с 3 по 7 июля в китайском Нанкине, выйдут пять команд, а также сборная Китая на правах организатора турнира. В 2018 году женская команда России заняла восьмое место на предварительном этапе Лиги наций и не смогла пробиться в финал соревнований.