"Торонто" обыграл "Голден Стэйт" и вышел вперед в финальной серии НБА

ТАСС, 6 июня. "Торонто" на выезде одержал победу над "Голден Стэйт" в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 123:109.

Самым результативным игроком в составах обоих клубов стал разыгрывающий команды хозяев Стефен Карри. Он набрал чуть меньше половины очков своей команды - 47. Также на его счету семь передач и восемь подборов. Всего два партнера Карри смогли преодолеть планку в 10 набранный очков - Дрэймонд Грин (17) и Андре Игудала (11).

Больше всего очков в составе "Торонто" набрал форвард Кавай Леонард. На его счету 30 баллов, шесть передач и семь подборов. Коллега Леонарда по амплуа Серж Ибака стал первым игроком с 2003 года, который сделал пять блоков в течение одной половины встречи в плей-офф. В предыдущий раз это удалось Тиму Данкану из "Сан-Антонио".

"Торонто" играет в решающей стадии плей-офф НБА впервые в своей истории. Клуб выступает в лиге с 1995 года. Ранее самым высоким достижением "Торонто" был выход в финал Восточной конференции в 2016 году. Тогда команда уступила "Кливленду" со счетом 2-4.

"Голден Стэйт" пятый раз подряд вышел в финал плей-офф НБА. В трех противостояниях из четырех предыдущих клуб неизменно добивался победы. Единственной командой, которая оказалась сильней "Голден Стэйта", был "Кливленд". Финал 2016 года завершился его победой в семи матчах.

Счет в серии стал 2-1 в пользу "Торонто". Четвертая встреча пройдет в Окленде в ночь на 8 июня.