Краков стал единственным претендентом на проведение Европейских игр 2023 года

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Польский Краков стал единственным претендентом на проведение летних Европейских игр 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).

Ранее сообщалось о намерении Казани подать заявку на проведение Игр.

Место проведения соревнований будет утверждено на Генеральной ассамблее ЕОК в Минске, которая пройдет 22 июня.

Европейские игры 2023 года станут третьими по счету. Первые соревнования прошли в 2015 году в Баку, вторые Игры состоятся 21-30 июня 2019 года в Минске.