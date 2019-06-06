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Европейские игры-2019

Краков стал единственным претендентом на проведение Европейских игр 2023 года

Ранее сообщалось о намерении Казани подать заявку на проведение соревнований

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Польский Краков стал единственным претендентом на проведение летних Европейских игр 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).

Ранее сообщалось о намерении Казани подать заявку на проведение Игр.

Место проведения соревнований будет утверждено на Генеральной ассамблее ЕОК в Минске, которая пройдет 22 июня.

Европейские игры 2023 года станут третьими по счету. Первые соревнования прошли в 2015 году в Баку, вторые Игры состоятся 21-30 июня 2019 года в Минске.

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Европейские игры-2019
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